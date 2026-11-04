Denuncias de Carlos Ríos y protección de Deicy Jiménez en centro de escándalos de "sexocontratos"

El Gobierno exige seguridad para Carlos Ríos por intimidaciones y se confirma la renuncia del abogado de Deicy Jiménez, clave en la denuncia de contratos políticos.

El Gobierno Nacional ha condenado públicamente una serie de actos intimidatorios dirigidos contra Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ( Dapre). Esta medida de condena surge como respuesta a hallazgos alarmantes ocurridos poco después de que el alto funcionario realizara declaraciones de alto impacto ante el Senado de la República, donde reveló detalles sobre presuntos vínculos indebidos en la administración.

Activación de rutas de protección estatal

Tras el anuncio oficial de la Presidencia, las autoridades competentes confirmaron que tres individuos con antecedentes penales graves, incluyendo homicidio y hurtos agravados, fueron encontrados dentro de las instalaciones residenciales de Carlos Ríos. Estos sujetos fueron identificados, puestos a disposición de las autoridades y sometidos a los procedimientos legales correspondientes, lo que demuestra una violación directa a la seguridad del domicilio del funcionario. Also read Reprograman audiencia de Deicy Jiménez en la Fiscalía: renunció su abogado defensor

Denuncias de sexocontratos y investigación preliminar

La situación se intensificó cuando Carlos Ríos reveló que llevaría ante las autoridades el caso de 48 mujeres vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios a la Presidencia durante el mandato del expresidente Gustavo Petro. Ríos afirmó que estas contratistas fueron instrumentadas para permanecer cerca del expresidente, señalando que varias de ellas ya habían decidido hablar públicamente sobre los hechos.

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Renuncia del abogado y silencio de la denunciante principal

En un giro crucial, Deicy Jiménez, quien destapó el escándalo de los sexocontratos, se quedó sin representación legal este martes al anunciar la renuncia de su abogado, Felipe Caballero. La decisión del jurista se atribuye a motivos de seguridad, dado que anteriormente había advertido sobre presuntos hostigamientos contra los familiares de la denunciante y una campaña mediática destinada a minar su credibilidad.

Impacto judicial y próximos pasos en la investigación

La Fiscalía General de la Nación abrió un oficio de indagación preliminar y ha ordenado inspecciones en el Dapre para revisar los contratos sospechosos. Las autoridades citarán a declarar a Carlos Ríos, así como a las exdirectoras del Dapre, Laura Sarabia y Angie Rodríguez, mientras se evalúa la evidencia del teléfono celular que Jiménez entregó para examen de la Policía Judicial.