Denuncias de corrupción vinculan a expresidente Petro con funcionarios españoles y civiles

Investigaciones revelan redes de corrupción con expresidente Gustavo Petro, incluyendo a Eva Ferrer y Manuel Grau. Detalles sobre casos de Deicy Jiménez y cargos públicos.

Un nuevo episodio del programa periodístico La Pulla ha intensificado el escrutinio sobre la administración del expresidente colombiano Gustavo Petro. La publicación detalla una serie de escándalos de corrupción que trascienden el caso mediático de Deicy Jiménez. Estas investigaciones señalan a personas cuestionadas que formaron parte del gobierno y que hoy están en el centro de denuncias graves. El análisis expone contratos públicos y la presunta práctica de repartir cargos a cambio de favores políticos dentro del Estado colombiano.

Españoles nacionalizados bajo presión

El reportaje identifica a tres ciudadanos españoles, Eva Ferrer, Manuel Grau y Xavier Vendrell, como figuras clave en estas polémicas. Petro los nacionalizó en tiempo exprés, una medida que ahora se analiza bajo la lupa de las investigaciones en curso. Eva Ferrer es actualmente acusada por manejar una red que repartía cargos y contratos públicos. Su declaración apunta específicamente a la ex primera dama Verónica Alcocer como parte de esta estructura de poder.

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Por su parte, Manuel Grau enfrenta señalamientos directos por presionar nombramientos dentro del Grupo Ecopetrol. Esta petrolera estatal ha sido un escenario frecuente de disputas por la influencia política. Xavier Vendrell, también nacionalizado, se integra a este grupo de funcionarios cuyos nombramientos han generado cuestionamientos. La pregunta fundamental que surge es quién responde por haberlos colocado en posiciones de autoridad crítica.

Confesiones y redes de protección

Las denuncias no se limitan a los funcionarios extranjeros. Juliana Guerrero confesó ante la Fiscalía delitos cometidos con el propósito de inflar su hoja de vida. Este caso revela una cultura de irregularidades burocráticas que facilitó su ascenso en la función pública. Por otra parte, Angie Rodríguez, exjefa del despacho presidencial, afirmó conocer una red de personas protegidas por Petro. Según sus declaraciones, estos individuos recibían contratos estatales a cambio de dicha protección.

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El caso de Deicy Jiménez sigue siendo un eje central de las acusaciones. Ella afirma haber recibido contratos en el Congreso y en el Ministerio del Interior. Estas adjudicaciones estarían vinculadas a tener relaciones personales con el expresidente. Además, se señala a Gabriela Muñoz y a su familia de manipular la designación de funcionarios en la Aerocivil. Estos testimonios pintan un panorama de intervenciones políticas en entidades autónomas y empresas estatales.

Consecuencias institucionales y búsquedas de verdad

Las investigaciones relacionadas con estas acusaciones continúan abiertas en las distintas fiscalías. Sin embargo, la ciudadanía exige claridad sobre las cadenas de mando y la responsabilidad política. No se trata solo de identificar a los beneficiarios de supuestos favores, sino de determinar los niveles de complicidad en la presidencia. La transparencia sobre estos contratos y nombramientos es vital para la restauración de la confianza institucional.

El debate público ahora se centra en la integridad de las figuras que rodearon al gobierno de Petro. Las declaraciones de Angélica Rodríguez y la confesión de Juliana Guerrero aportan detalles que podrían desentrañar la estructura de esta red. Mientras las autoridades realizan sus averiguaciones, la presión social y mediática aumenta. La sociedad colombiana espera respuestas concretas sobre la legalidad de estas transacciones y decisiones administrativas.