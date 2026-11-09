Denuncias de Deicy Jiménez contra Petro: Análisis jurídico y político

Expertas y congresistas exigen rigor en la investigación de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro. Se examinan contratos públicos, el caso de María José Pizarro y las implicaciones de género en el proceso judicial.

Las acusaciones presentadas por Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro han desencadenado un intenso debate sobre las dinámicas de poder en el Estado colombiano y los criterios de consentimiento en las relaciones institucionales. Expertas en derecho y congresistas han solicitado una investigación exhaustiva, enfatizando la necesidad de aplicar un enfoque de género que no presuma conclusiones judiciales prematuras.

Origen del caso y vínculos contractuales públicos

El detonante de este escándalo fue la viralización de un video publicado por Jiménez en redes sociales el miércoles pasado, donde se la observa junto a Petro en una habitación privada. Esta grabación generó inmediatas reacciones y motivó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a admitir para estudio una denuncia contra el expresidente y la exsenadora María José Pizarro.

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Los registros oficiales en la plataforma SECOP revelan que Jiménez, de 26 años, celebró diez contratos por prestación de servicios con entidades del Estado entre 2021 y 2026. Estos acuerdos suman más de 130 millones de pesos, lo que equivale a un promedio mensual de $1.855.061 COP. Dicha trayectoria profesional la llevó al Congreso, al Ministerio del Interior y a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, fechas que coinciden con el segundo periodo legislativo y la presidencia de Petro.

Implicaciones legales y posición de los acusados

Jiménez sostiene que su incorporación a estos cargos gubernamentales ocurrió el 25 de octubre, en virtud de una recomendación directa de Petro y a cambio de mantener relaciones sexuales. Por su parte, la defensa del expresidente, liderada por Alejandro Carranza, publicó un comunicado asegurando que la grabación no constituye evidencia por sí sola.

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La defensa técnica de Petro insiste en que la autenticidad, el contexto y la integridad de las pruebas deben establecerse mediante peritaje formal. En cuanto a María José Pizarro, quien fue señalada por los contratos durante su vicepresidencia del Senado entre 2023 y 2024, afirmó que la contratación fue normal y que Jiménez cumplió sus labores administrativas con rigor y cumplimiento estricto.

Evolución del proceso forense y citas judiciales

El pasado 6 de noviembre, Deicy Jiménez acudió al búnker de la Fiscalía para la extracción forense de la información de su celular, una diligencia ordenada por la Corte Suprema. No obstante, la Fiscalía determinó que la denunciante no asistió a una citación posterior para ser escuchada y fijó una nueva fecha para este martes 10 de noviembre a las 9:00 a. m.

Paralelamente, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema abrió una noticia criminal por presuntas irregularidades en la contratación en el Dapre y otras entidades estatales. Aunque el Ministerio Público investiga estos posibles desvíos administrativos, las acusaciones de Jiménez plantean interrogantes más profundos sobre el uso del poder público y las condiciones laborales en el seno del gobierno.