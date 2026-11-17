Eva Ferrer reveló ante la Procuraduría cómo un proyecto frenado en su gestión por alto costo fue retomado por la Presidencia. Contratos de 2026 vinculan a beneficiarios iniciales.

La exconsejera presidencial Eva Ferrer ha presentado denuncias detalladas ante la Procuraduría General de la Nación sobre la supuesta gestión irregular de un programa de cocinas tradicionales durante la administración de Gustavo Petro. Ferrer, quien mantuvo estrechos vínculos con la ex primera dama Verónica Alcocer, afirmó que el proyecto fue inicialmente rechazado por considerar sus costos excesivos, pero que posteriormente fue ejecutado por el Departamento Administrativo de la Presidencia ( Dapre) mediante convenios que suman cerca de 10.000 millones de pesos. Esta información surge de su testimonio rendido hace casi un mes, donde también mencionó presiones políticas para aprobar la iniciativa a pesar de las reservas técnicas y financieras señaladas por su equipo.

Origen del proyecto y denuncias ante la Fiscalía

Según relata Eva Ferrer, la historia tuvo lugar a finales de 2022 en un restaurante de Barranquilla, donde Verónica Alcocer presentó a Ferrer al chef Alex Quessep y a su esposa Jerry Anne Certain. La pareja deseaba impulsar una iniciativa social enfocada en la cocina tradicional que buscaba atender a 80 personas. El presupuesto inicial solicitado ascendía a 450.000 dólares, lo que equivalía a aproximadamente 24 millones de pesos por persona. Ante esta cifra, la entonces consejera ordenó realizar dos evaluaciones, una interna y otra externa, para determinar la viabilidad del plan, concluyendo que el monto era desproporcionado para el alcance propuesto.

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Ferrer indicó que guardó registros de esas conversaciones las cuales fueron sometidas a un peritaje informático como prueba de la gestión realizada. En su declaración ante la Procuraduría, señaló que a pesar de los argumentos técnicos para frenar el proyecto, recibió presiones para aprobarlo. Mencionó específicamente a Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama, quien participaba en las reuniones sobre los proyectos impulsados desde el entorno de Alcocer. También declaró que expresó sus dudas a Laura Sarabia, quien en ese momento era una de las personas de mayor confianza del presidente, aunque Sarabia ha manifestado no recordar el asunto en particular.

Ejecución por el Dapre y fondos presidenciales

A pesar de la oposición de la Consejería presidida por Ferrer, el proyecto continuó avanzando una vez que ella dejó el cargo. El presidente Gustavo Petro aceptó oficialmente su renuncia el 14 de noviembre de 2023. Poco después, en 2024, Ferrer fue informada por el fotógrafo Mauricio Vélez de que la iniciativa finalmente se ejecutaría, incorporando un componente de producción audiovisual financiado con recursos y equipos de la Presidencia. Para Ferrer, este añadido servía para justificar el costo elevado de un proyecto cuyo beneficio social ella consideraba insuficiente desde su etapa en la gestión pública.

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El 20 de mayo de 2024, seis meses después de la salida de Ferrer, el Dapre firmó un convenio con la Fundación Finsocial para desarrollar el programa de cocinas tradicionales. El valor total del acuerdo fue de 3.052 millones de pesos, destinados a estrategias de prevención de violencias y reconstrucción del tejido social a través del fortalecimiento de pequeños negocios culinarios. Los beneficiarios recibieron talleres en resolución de conflictos, emprendimiento y técnicas culinarias, junto con equipos e insumos para sus negocios. Además, el programa incluía charlas sobre prevención de violencias para estudiantes de colegios públicos y ferias gastronómicas.

Desglose financiero y ampliación geográfica

El programa inició su ejecución en Los Palmitos y Ovejas, en el departamento de Sucre, atendiendo a 80 beneficiarios, cifra idéntica a la propuesta original presentada por Quessep y Certain. En noviembre de 2024, la cobertura se amplió a Colosó, El Carmen de Bolívar y San Jacinto, llegando a 120 personas con negocios de cocina, 120 jóvenes aprendices, 360 familiares y 1.980 estudiantes. El presupuesto inicial de 2.428 millones de pesos sufrió una adición de 623 millones firmada el 19 de noviembre de 2024, con apenas seis semanas para la ejecución antes del cierre del año fiscal.

De la cifra final de 3.052 millones, la Presidencia aportó 2.050 millones y la fundación 1.002 millones. El rubro de logística y papelería concentró 1.112 millones de pesos, representando más de un tercio del total presupuestal. Debido a la urgencia de la adición y los plazos ajustados, fue necesario prorrogar el convenio hasta el 30 de enero de 2025. Este desglose revela una gestión financiera concentrada en gastos operativos más que en la inversión directa en los participantes, generando interrogantes sobre la eficiencia del uso de recursos públicos.

Conexiones recurrentes en nuevos convenios de 2026

La investigación realizada por Cambio reveló un patrón preocupante en la continuidad de los fondos. Al revisar 76 contratos vinculados al proyecto, se identificó que una fundación y dos personas que recibieron pagos en 2024 aparecen ligadas a tres nuevos convenios firmados por la Presidencia en 2026. Estos nuevos acuerdos suman cerca de 10.000 millones de pesos, lo que sugiere que algunos de los beneficiarios iniciales se mantuvieron dentro de la cadena de contratación pública sin procesos nuevos de selección.

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Esta repetición de beneficiarios en proyectos posteriores contrasta con la postura inicial de la Consejería, que frenó el proyecto por su alto costo. La discrepancia entre la evaluación técnica realizada por Eva Ferrer y la ejecución final liderada por el Dapre y la Fundación Finsocial plantea interrogantes sobre cómo un proyecto rechazado por desproporcionado terminó siendo financiado íntegramente por la Presidencia. La transparencia en la selección de contratistas y la justificación de los costos recurrentes siguen siendo puntos clave en las investigaciones pendientes.