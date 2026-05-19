Denuncias de sobrevivientes y familias revelan abandono tras el ataque en Amalfi, Colombia

Nuevos videos divulgan la dramática situación de los policías sobrevivientes y las familias de las víctimas del ataque en Amalfi, quien aseguran no haber recibido apoyo del Gobierno nacional. Se exigen respuestas y justicia.

Nuevos videos revelan los dramáticos momentos posteriores al ataque que conmocionó a Colombia el pasado mes de agosto en Amalfi , donde 13 policías perdieron la vida y varios resultaron heridos durante una operación contra estructuras armadas ilegales.

Mesas después de la tragedia, surgieron denuncias de los sobrevivientes y las familias de las víctimas, quienes aseguran sentirse abandonados por el Gobierno nacional. Las imágenes, grabadas por los propios policías que lograron sobrevivir al atentado, muestran los minutos previos y posteriores a la explosión que impactó un helicóptero Black Hawk de la Policía, mientras apoyaba operaciones de erradicación de cultivos ilícitos y acciones contra las disidencias lideradas por alias Calarcá.

Uno de los uniformados heridos, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, relató los momentos de angustia tras el ataque.

'Después de la explosión fueron momentos muy trágicos. Ver a todos mis compañeros sufriendo, gritando y pidiendo auxilio', señaló. Según los testimonios conocidos, los policías permanecieron aproximadamente 18 horas en la zona de combate antes de ser rescatados. Durante ese tiempo, fueron los propios sobrevivientes quienes adhesionaron a los heridos y lucharon por salvar vidas, estando aún expuestos a la amenaza de los grupos armados.

El padre del capitán Francisco Javier Merchán, piloto del helicóptero atacado, denunció que no ha habido voluntad política por parte del Gobierno nacional. Las familias de las víctimas y los uniformados heridos aseguran que el apoyo institucional ha llegado principalmente de la Policía Nacional, pero estiman que el Gobierno no les ha brindado respuestas claras sobre lo sucedido aquel día.

Además, exigen conocer el avance de las investigaciones penales y disciplinarias para determinar si hubo fallas u omisiones que permitieron el ataque. Las imágenes también revelan el cráter gigantesco dejado por la explosión, lo que, según los denunciantes, probaría que no se trataba de un ataque improvisado, sino de una zona que había sido preparada anteriormente con explosivos.

Mientras tanto, las familias de los 13 policías fallecidos continúan reclamando verdad, acompañamiento y justicia para un atentado que se ha convertido en una de las tragedias más graves contra la Fuerza Pública en los últimos meses





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