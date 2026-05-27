Denuncias electorales contra campaña de Iván Cepeda y precios récord en entradas de NBA

Detalles de denuncias al CNE por eventos de Iván Cepeda cerca de elecciones, junto con el boom de precios en la reventa de boletos para las Finales de la NBA con los Knicks, y un homicidio en un polideportivo.

Se han revelado nuevos detalles sobre las denuncias presentadas ante el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) en contra de la campaña del candidato Iván Cepeda , las cuales se centran en eventos públicos organizados a escasos días de las elecciones.

Estas quejas se suman al tenso clima preelectoral que se vive en el país. En el ámbito deportivo, la ciudad de Nueva York se prepara para recibir unas Finales de la NBA que no se vivían desde 1999, con la ilusión de que los Knicks, equipo que no gana un campeonato desde 1973, logren el título.

La expectación ha generado un auge en el mercado de reventa de boletos, convirtiendo estos encuentros en los más caros de la historia de la liga, según datos de TickPick. La FIFA, por su parte, está bajo investigación por su posible rol en la inflación de precios de las entradas para el próximo Mundial. Los precios para el tercer partido de las finales, donde los Knicks jugarán como locales por primera vez, apuntan a marcar un récord histórico.

En StubHub, la entrada más económica para el primer encuentro en el Madison Square Garden ronda los 3.500 dólares, mientras que las localidades de primera fila superan ampliamente esa cifra. Para un posible sexto partido, que podría decidir al campeón, el boleto mínimo asciende a unos 4.600 dólares.

Mientras los Knicks esperan rival del Oeste, los precios en las ciudades de los otros finalistas, como San Antonio y Oklahoma City, son notablemente más bajos, con entradas desde 185 y 400 dólares respectivamente. La clasificación de los Knicks a las finales se produjo tras una racha de once victorias consecutivas en playoffs con una diferencia de puntos acumulada de +262, una de las más dominantes en la historia de la NBA.

En contraste, un paquete para asistir a los siete partidos de las finales de 2025 costaba poco más de 3.000 dólares, cantidad que ahora no alcanza para un solo boleto en el Garden. En otras noticias, un trágico suceso ocurrió en el Polideportivo de Los Robles, donde dos personas, un adolescente y un adulto, fueron asesinados por sicarios en moto mientras presenciaban un partido.

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