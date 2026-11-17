Indira Isabel Molina alertó sobre compras sospechosas y piratería en la DNI durante el gobierno de Gustavo Petro, generando tensiones en la Casa de Nariño.

La magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Indira Isabel Molina Ariza, documentó y reportó presuntas irregularidades dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia durante la administración de Gustavo Petro. Sus alertas sobre adquisiciones cuestionables y actividad de hacking interna buscan exponer fallas sistémicas en la entidad de inteligencia estatal.

Alertas tempranas sobre operaciones internas

Molina Ariza dirigió la Inspección General de la Dirección Nacional de Inteligencia con el objetivo de revisar actuaciones administrativas y operativas que terminaron en reportes sobre posibles irregularidades. La Unidad Investigativa de El Tiempo conoció que remitió copias a las autoridades para examinar episodios específicos ocurridos al interior de la entidad. Una de estas situaciones involucró la adquisición de un dron cuyo costo rondó los $9.000 millones, equipo que terminó estrellado en el Catatumbo. Este inventario de hechos constituyó parte de la información que puso en conocimiento de las autoridades competentes.

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Caso de hacking y tensión con la presidencia

Además del incidente con el dron, otro expediente estuvo relacionado con Carlos Andrés Oyola Tovar, un hacker de la Dirección Nacional de Inteligencia señalado de participar en una presunta red de piratería informática. Molina también habría remitido documentación sobre ese caso para que fuera examinada por los organismos correspondientes. Sus intentos por hablar directamente con Gustavo Petro en la Casa de Nariño fracasaron debido a los controles de acceso, lo que generó un ambiente de tensión. Fuentes indican que necesitó la intervención de terceros para conseguir que le aceptaran la renuncia y así asumir su nuevo cargo judicial.

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Respuesta institucional y antecedentes judiciales

Los informes elaborados durante su gestión llegaron a conocimiento de René Guarín, director de la Dirección Nacional de Inteligencia en la etapa final del Gobierno anterior, sirviendo como insumo para su balance. El nombre de Molina ya había aparecido en reportes sobre el funcionamiento de la entidad en junio de 2024, certificando que no se habían adquirido equipos para interceptaciones. Su carrera comenzó como jueza en el Tolima entre 2012 y 2018, y posteriormente como jueza primera penal del Circuito de Ibagué desde 2018 hasta diciembre de 2022. Actualmente ejerce en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.