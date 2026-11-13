Depardieu acepta condena final por agresión sexual y renuncia a apelación

Gérard Depardieu confirma que no apelará su condena por agresión sexual, haciendo definitiva la sentencia de 18 meses. Conoce los detalles del fallo y el contexto legal.

El reconocido actor francés Gérard Depardieu ha decidido renunciar a presentar una apelación contra su condena por agresión sexual, confirmando así el desenlace definitivo de uno de los casos judiciales más mediáticos de su carrera. Esta renuncia se dio a conocer este viernes 13 de noviembre mediante la agencia AFP, quien se basó en fuentes cercanas al proceso legal para validar la información.

Detalles de la Sentencia Definitiva

La decisión del intérprete cierra la posibilidad de modificar la sentencia emitida por el Tribunal Correccional de París en mayo de 2025. El fallo original estableció una pena de 18 meses de prisión con suspensión, lo que significa que Gérard Depardieu no cumplirá reclusión física siempre que no cometa nuevos delitos.

Also read Culona Noche: número ganador del sorteo del miércoles 11 de noviembre de 2026

El tribunal francés lo declaró culpable de haber agredido sexualmente a dos mujeres durante la grabación de la película Les volets verts. La víctima que desempeñaba el rol de decoradora recibió una indemnización de 4.000 euros, mientras que la asistente de dirección obtuvo 2.000 euros como compensación por el daño sufrido.

Impacto del Video de Mediapart

La estrategia de defensa del actor se vio gravemente debilitada por la publicación de un video que muestra a Gérard Depardieu realizando tocamientos sexuales no deseados a una figurante. Este material, registrado durante la producción de otra cinta estrenada en 2013, fue difundido el jueves por los medios de investigación Mediapart y Le Média.

Advertisement

En las imágenes se observa claramente a la joven intentando apartar la mano del actor sin éxito, contradiciendo directamente las declaraciones que Gérard Depardieu realizó en 2023 donde afirmaba que jamás había abusado de ninguna mujer bajo ningún concepto.

Sanciones Complementarias y Contexto

Además de la pena de prisión suspendida, el tribunal impuso a Gérard Depardieu la inscripción obligatoria en el registro francés de autores de delitos sexuales. También se le prohibió aspirar a cargos de elección popular durante un período de dos años.

La sentencia incluyó una pena complementaria por victimización secundaria, aplicada debido a la agresividad demostrada por los abogados del actor hacia las denunciantes durante el desarrollo del juicio. Este mecanismo legal castiga el daño adicional infligido a las víctimas en el proceso judicial.

Próximos Pasos Legales

La situación judicial de Gérard Depardieu no ha concluido por completo, ya que enfrenta un nuevo proceso relacionado con acusaciones de violación y agresión sexual por parte de la actriz Charlotte Arnould. Ella lo acusa de haberla violentado en dos ocasiones durante el año 2018.

Advertisement

El actor ha mantenido una negación firme desde que fue imputado en 2020 y posteriormente apeló la decisión de llevarlo a juicio. La justicia francesa está programada para dar a conocer su respuesta sobre este caso específico el próximo 26 de noviembre, marcando el siguiente paso crítico en su historia legal.