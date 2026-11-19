El Departamento de Estado de Estados Unidos niega cambios en su política hacia el Esequibo, reafirmando su apoyo al laudo de 1899 tras especulaciones sobre una partición del territorio con Venezuela.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este jueves una negativa formal ante las especulaciones surgidas en medios internacionales sobre un posible cambio en la posición Washington respecto a la disputa territorial del Esequibo. La entidad oficial confirmó que su postura sobre la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana permanece inalterable, reiterando su compromiso con el marco jurídico histórico que rige la región.

Esta aclaración oficial llega como respuesta directa a un reportaje publicado por la agencia Reuters, el mismo día del anuncio gubernamental, que revelaba que un alto funcionario de la administración estadounidense había sugerido a las autoridades de Georgetown la posibilidad de ceder parte del territorio disputado a Caracas. Las sospechas apuntaban específicamente a Jeremy Lewin, quien fungía como responsable de planificación política del Departamento de Estado en momentos recientes, aunque ya había dejado el cargo el mes anterior a la divulgación de la noticia.

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Redefinición de la política exterior estadounidense

El comunicado oficial remitido a la Agencia EFE dejó claro que el Departamento de Estado recibe de manera cotidiana diversas propuestas y opciones de política externa por parte de actores externos. A pesar del flujo constante de ideas diplomáticas, la institución subrayó que la postura con respecto a la delimitación fronteriza entre ambos países no ha sufrido ninguna modificación. Este desmentido busca tranquilizar a los aliados de la región y mantener la claridad en las relaciones bilaterales históricas.

La entidad gubernamental estadounidense reafirmó explícitamente su respaldo al laudo arbitral de 1899, instrumento legal que estableció la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana. El texto oficial enfatizó que dicho laudo debe ser respetado por las partes involucradas, estableciendo una línea roja en la política exterior de Washington frente a intentos de revisión unilateral de los límites establecidos hace más de un siglo.

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El contexto de las negociaciones y el rol de Lewin

Jeremy Lewin, exfuncionario clave, asegura en la información periodística que mantuvo conversaciones con representantes de ambos países tras recibir una solicitud formal de mediación. La petición original fue realizada por la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien escribió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, solicitando su intervención. Rodríguez también extendió esta solicitud a Lewin de manera personal, buscando una vía diplomática para desactivar la tensión acumulada en la frontera.

El Ministerio de Exteriores de Guyana publicó un comunicado este jueves para respaldar la posición de Washington. La entidad guyanesa afirmó que el apoyo de Washington al proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) está reflejado en declaraciones tanto públicas como privadas. Este respaldo institucional se remonta a 2018, fecha desde la cual la CIJ trata de determinar la validez jurídica del laudo arbitral de 1899, un proceso que ha prolongado la incertidumbre legal durante años.

Implicaciones territoriales y futuro del conflicto

El laudo de 1899 situó históricamente la región del Esequibo dentro de la entonces Guayana Británica, territorio que hoy conforma la soberanía de Guyana. Sin embargo, Venezuela considera nula esa resolución legal, argumentando que el proceso estuvo plagado de irregularidades y careció de imparcialidad. Este desacuerdo legal ha sido el motor de la disputa diplomática durante décadas, creando un escenario de tensión constante que requiere vigilancia internacional.

La disputa abarca una extensa región de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados situada al oeste del río Esequibo. La tensión alcanzó un nuevo nivel desde 2024, cuando el Gobierno de Caracas declaró la anexión de esta zona, denominándola oficialmente el estado de Guayana Esequiba. Esta declaración unilateral ha elevado las alarmas regionales y ha obligado a la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, a definir claramente sus posiciones para evitar una escalada militar o diplomática mayor.