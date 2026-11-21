El Departamento de Estado de EE.UU. confirmó su apoyo a los planes de Colombia para reanudar la fumigación aérea contra cultivos de coca, ignorando las objeciones de 19 legisladores demócratas sobre riesgos sanitarios.

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó oficialmente su respaldo a los planes del Gobierno colombiano para reanudar la fumigación aérea de cultivos de coca, marcando un nuevo capítulo en la discusión bilateral sobre las estrategias de erradicación de narcóticos.

Esta postura oficial responde directamente a las objecciones presentadas por un grupo de 19 legisladores demócratas en el Congreso estadounidense, quienes habían solicitado al secretario de Estado, Marco Rubio, que no apoyara la iniciativa debido a los posibles riesgos sanitarios y ambientales asociados con la práctica.

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El piloto específico contemplado para la región de Putumayo incluye hasta mil hectáreas de terrenos y continúa suspendido actualmente debido a decisiones judiciales vigentes, por lo que no significa el inicio inmediato de las operaciones de aspersión en el campo.

Detalles del Plan Piloto en Putumayo

La fumigación aérea es una herramienta clave dentro del debate de Washington y Bogotá, incluida en los esfuerzos renovados para combatir el narcotráfico después de una pausa de once años en su implementación generalizada.

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El plan piloto en Putumayo se distingue del programa de fumigación aérea suspendido en 2015, el cual utilizaba glifosato y generó intensos cuestionamientos sobre sus efectos sobre la salud y el medio ambiente nacional.

Colombia ha adoptado un herbicida diferente al glifosato, específicamente el glufosinato de amonio, lo que representa un cambio técnico significativo en la estrategia de erradicación química de cultivos ilícitos en la región amazónica.

Objeciones de Legisladores Demócratas

Los 19 legisladores demócratas, encabezados por el representante Mark Pocan, expresaron firmes reparos frente a un eventual apoyo financiero y logístico estadounidense a este programa colombiano, solicitando que Rubio se opusiera al regreso de esta práctica.

Sus preocupaciones centrales incluyen los riesgos que la aplicación de herbicidas desde aeronaves podría representar para las comunidades rurales afectadas y para los frágiles ecosistemas de la Amazonía que podrían verse impactados.

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El pronunciamiento del Departamento de Estado responde a una controversia interna dentro de Estados Unidos sobre el papel que ese país debería tener en el plan colombiano, mostrando una postura favorable que convive con las objeciones planteadas por ese grupo de legisladores.

Condiciones Técnicas y Legales

Dos resoluciones del Consejo Nacional de Estupefacientes establecen las condiciones necesarias para una eventual reanudación de la aspersión aérea, exigiendo un plan piloto controlado rigurosamente bajo los términos de la ley colombiana vigente.

El Ministerio de Defensa colombiano ha aclarado que la fumigación aérea es distinta de la aplicación terrestre de herbicidas, aunque mencionó en noviembre un ajuste en la franja de protección respecto a cuerpos de agua de 30 a diez metros referido expresamente a la aspersión terrestre.

Por ello, debe distinguirse tanto del inicio efectivo de las operaciones como del respaldo político que ahora expresa Washington, manteniendo la ejecución del piloto ligada a las decisiones judiciales y a los requisitos aplicables en el país.