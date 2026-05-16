El Departamento de Justicia estadounidense planea acusar al ex presidente Raúl Castro de graves delitos en una maniobra judicial que está generando mucha preocupación en Cuba, donde las protestas en contra de las dificultades en suministro de energía, alimentos y combustible siguen siendo activas. Laocarbala compromete con su cierre en un sector nuclear y la desinhibición eléctrica de las viviendas puede otorgar un nuevo golpe a la economía de la población.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos planea acusar al ex presidente Raúl Castro por delitos graves, causando gran controversia y preocupación en Cuba debido a la crisis energética y social que azota la nación.

Según fuentes gubernamentales, los cargos se basan en hechos ocurridos en 1996, cuando dos aeronaves de la ONG Hermanos al Rescate fueron derribadas y murieron cuatro exiliados cubanos en territorio estadounidense. Este movimiento judicial podría tratarse de una estrategia final de la Casa Blanca para capturar al gobernante actual, Miguel Díaz-Canel, y congelar los activos de Raúl Castro.

La Habana desmiente categóricamente las acusaciones, enfatizando que no representa ningún riesgo para la seguridad de Estados Unidos y exigiendo su exclusión de la lista de los patrocinadores del terrorismo estadounidense





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