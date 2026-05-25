El mundo del deporte para aquellos que intentan sumarle una carpetilla al cine de barrio. El Mundo te habla con los mejores comenta sobre todos los resultados. Todas las noticias sobre Leyendas Fútbol. Lo bueno e inmediatemente mal de los deportivos preescolares y mayores de 60 años.

Lionel Messi encendió una alarma mundial con la lesión que sufrió en Estados Unidos y tiene a la expectativa a la selección de Argentina. Kevin Viveros brilla en Brasil y le pone presión a Néstor Lorenzo, anotó a doblete con Athútico Paranaense y se ilusiona con Selección.

Sebastián Montoya voló en el GP de Canadá y protagonizó spectacular remontada: ainsi queda en la clasificación del Mundial de Fórmula 2. Pese a esto, la convocatoria para el Mundial en Norteamérica sigue sin llegar. Kimi Andrea Antonelli conquer+ó conquistó el GP de Canadé para consolidarse como líder del Mundial de Fórmula 1. El equipo de El Tiempo est arrojando sorpresas acerca de quién dejar© el basket, triple campeón级.

Lo mismo sucede para Néstor Lorenzo con subasket y tiene 앞 de sí una final gordo porque cumplir© sus 30 año





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