Deportes Quindío asegura el primer cupo de ascenso a la Liga BetPlay 2027 tras vencer en la final. Envigado y Real Cartagena disputan la segunda plaza.

El Deportes Quindío ha asegurado definitivamente su clasificación para disputar la Liga BetPlay 2027 en la primera categoría del fútbol colombiano. Este logro histórico se consumó tras vencer en la final del Torneo BetPlay al Boca Juniors de Cali, consolidando así el primer cupo de ascenso disponible para la próxima temporada.

Detalles de la Final y Resultado Confirmado

La confirmación del regreso a la élite se logró en el estadio Centenario de Armenia, donde el equipo local necesitaba un empate o una victoria para cerrar la serie. El conjunto de Armenia dirigía la eliminatoria con una ventaja sólida derivada de la primera fecha, donde venció por 2 a 0. Esta diferencia inicial permitió al Quindío manejar el ritmo del encuentro con mayor tranquilidad, evitando que el rival vallecaucano diera vuelta a la serie.

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A pesar de que Deyman Cortés abrió el marcador para el Boca Juniors de Cali al inicio del partido, la reacción inmediata del equipo local neutralizó la sorpresa inicial. Con inteligencia táctica y calma estratégica, el cuadro dirigido por Harold Rivera protegió su ventaja durante el resto del juego, garantizando el boleto matemático para la máxima categoría.

Rol del Director Técnico y Trayectoria del Club

Bajo la dirección técnica de Harold Rivera, el Deportes Quindío logró cumplir el objetivo principal de la campaña, regresando a la primera división tras cinco años de ausencia en la segunda división. Este es el tercer descenso que ha sufrido el club de Armenia en su historia, lo que hace que este ascenso sea especialmente significativo para la institución y su hinchada.

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La estabilidad bajo el mando de Rivera ha sido clave para revertir la dinámica negativa de años recientes. El equipo demostró capacidad para administrar situaciones de presión en instancias decisivas, algo fundamental para asegurar el permanencia y el crecimiento en el torneo nacional.

Definición del Último Cupo de Ascenso

Mientras el Deportes Quindío ya tiene su plaza confirmada para la Liga BetPlay 2027, aún permanece por definir el segundo y último cupo de ascenso. Los equipos Envigado y Real Cartagena se enfrentarán en una serie directa para determinar quién ocupará la vacante restante en la élite del fútbol colombiano.

Envigado llega a esta instancia final como el campeón del primer semestre del Torneo BetPlay, lo que le otorga un lugar prioritario en la disputa. Por su parte, Real Cartagena accedió a esta definición tras ocupar el segundo puesto en la tabla de reclasificación anual, asegurando así su participación en este duelo crucial.

Fechas Clave y Próximos Pasos en el Calendario

La definición del segundo cupo para la primera categoría se llevará a cabo en diciembre. Los partidos definitivos entre Envigado y Real Cartagena están programados para disputarse los días 3 y 7 de diciembre respectivamente. Estos encuentros determinarán cuál de los dos conjuntos completará los ascensos para la temporada 2027.

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Con la salida del Deportes Quindío a la máxima categoría ya garantizada, el fútbol colombiano mantiene la tensión en la definición del ascenso restante. La temporada 2027 verá nuevamente al Deportes Quindío compitiendo en la élite, mientras el resto de la liga espera los resultados de la serie final entre Envigado y Real Cartagena para conocer al segundo equipo que se suma a la Liga BetPlay.