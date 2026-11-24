Deportes Quindío venció 2-0 a Boca Juniors en la final del Torneo Betplay 2026-II y busca el regreso a la Primera A en el partido de vuelta.

Deportes Quindío logró una victoria contundente de 2-0 contra Boca Juniors de Cali en el partido de ida de la final del Torneo Betplay 2026-II. Este triunfo permite que el conjunto del Eje Cafetero se encuentre a tan solo noventa minutos de conseguir su regreso a la Primera A del fútbol profesional colombiano después de cinco años de ausencia en la categoría superior.

Dominio local y doblete decisivo

Juan Ibargüen fue la figura indiscutible de la noche en Yumbo al anotar un doblete que definió el rumbo del encuentro. Sus dos goles, marcados en los minutos treinta y treinta y cinco, surgieron tras dos rebotes consecutivos en el área chica. Esta actuación fue suficiente para que Deportes Quindío impusiera su jerarquía sobre el rival en condición de visitante.

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La eficiencia de las anotaciones dejó a los jugadores de Armenia con una ventaja sólida. Los jugadores deben mantener esta dinámica en el próximo compromiso para garantizar el éxito deportivo y deportivo en el estadio Centenario de Armenia.

Contexto histórico del descenso

Deportes Quindío no disputa la Primera A de Colombia desde noviembre de 2021. El club descendió seis meses después de haber logrado un ascenso previo, rompiendo una racha histórica que se mantenía desde la creación del fútbol profesional en 1951. El equipo permaneció en la máxima categoría durante casi medio siglo hasta que una derrota por 3-0 ante Deportes Tolima en noviembre de 2000 selló su primer descenso histórico.

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El histórico club, campeón en 1956, es uno de los siete escuadras con una sola consagración en la historia del balompié colombiano. A pesar de haber recuperado la categoría en 2002, los malos resultados lo obligaron a volver a la B en 2013. El descenso definitivo ocurrió en julio de 2021 tras regresar brevemente a la cima del fútbol nacional.

Calendario y exigencias para el retorno

El partido de vuelta de la gran final del Torneo Betplay 2026-II se disputará el sábado 28 de noviembre a las 4:30 p. m. en el estadio Centenario de Armenia, Quindío. En esta instancia, el conjunto cuyabro tendrá la tarea de defender su ventaja e intentar aumentarla para asegurar el ascenso definitivo. La hinchada espera que un único partido devuelva al club a la élite del deporte nacional.

Los directivos y jugadores han manifestado la intensidad de la lucha que han sostenido durante todo el año. La temporada ha sido exigente para ambos bandos, pero el éxito en Yumbo pone a Deportes Quindío al borde del logro deportivo que sus seguidores reclaman hace años para restaurar la gloria del club en la máxima categoría.