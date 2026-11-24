Deportes Quindío derrotó 2-0 a Boca Juniors de Cali en la ida de la final por el ascenso, liderada por Pepe Lloreda, y busca confirmar su vuelta a primera división el 28 de noviembre.

Deportes Quindío aseguró una victoria contundente ante Boca Juniors de Cali en la primera parte de la final del Torneo Betplay 2026-2. El equipo de Armenia ganó 2-0 en condición de visitante, lo que le permite ir al mando en la serie con miras a ratificar su ascenso a la primera división colombiana el próximo sábado 28 de noviembre. Este triunfo sitúa al cuadro cuyabro cada vez más cerca de recuperar su lugar en la máxima categoría del fútbol nacional, la cual abandonó en 2021.

Victoria visitante en Yumbo con doblete clave

El partido se desarrolló en el Estadio Municipal Raúl Miranda de Yumbo, donde el líder de la reclasificación, con 79 puntos, demostró su superioridad técnica y táctica sobre los boquenses. José Pepe Lloreda, el goleador del torneo y canterano del Deportivo Cali, fue el protagonista absoluto de la jornada al marcar un doblete en una ráfaga que definió el encuentro. El primer gol llegó a los 30 minutos de juego y el segundo a los 35 minutos, eliminando cualquier esperanza de remontada para el equipo vallecaucano.

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Estrategia técnica y declaraciones del plantel

La dirección técnica estuvo a cargo de Harold Rivera, ex entrenador del Santa Fe, quien llevó a su equipo a arrebatar la localía a su oponente. Rivera declaró que el hincha del Quindío espera este ascenso desde hace muchísimo tiempo y que su objetivo es complacer a la afición. Por su parte, el delantero Pepe Lloreda enfatizó su compromiso personal con el club, asegurando que su meta es quedar campeón y que juega con el escudo tatuado en la piel para ascender con el Quindío.

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Implicaciones para la clasificación y la final

Con esta victoria, Deportes Quindío aumenta significativamente sus probabilidades de volver a la primera división, la categoría donde más se les conoce históricamente. El equipo verde del Eje Cafetero está a solo 90 minutos de lograr el ascenso directo, ya que es el líder de la reclasificación. Si logran confirmar la plaza el 28 de noviembre, Real Cartagena y Envigado tendrán que definir el segundo cupo restante para la Liga Betplay 2027 a través de los partidos correspondientes.

Expectativas para la final en Armenia

La atención se trasladará ahora al Estadio Centenario de Armenia, reconocido como uno de los mejores estadios de Colombia. Se espera que la afición local monte toda una fiesta para celebrar el posible ascenso en el partido de vuelta. La historia inédita de esta final, que enfrenta a dos instituciones del mismo dueño, Hernando Ángel, deja claro el dominio del equipo de Armenia. La comunidad deportiva observa con interés cómo el cuadro del Eje Cafetero busca cerrar este capítulo histórico en su propia casa.