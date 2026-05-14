Deportes Tolima elimina a Pasto y se mete a semifinales de la Liga BetPlay

Deportes Tolima logró el boleto a las semifinales de la Liga BetPlay después de eliminar al Deportivo Pasto en una llave que quedó opacada por el ataque de los hinchas del cuadro Volcánico contra los jugadores del Pijao. Lucas González habló de la difícil situación que vivió su equipo en la capital nariñense y le mandó una pulla a su colega Jonathan Risueño.

Deportes Tolima logró el boleto a las semifinales de la Liga BetPlay después de eliminar al Deportivo Pasto en una llave que quedó opacada por el ataque de los hinchas del cuadro Volcánico contra los jugadores del Pijao.

Lucas González habló de la difícil situación que vivió su equipo en la capital nariñense y le mandó una pulla a su colega Jonathan Risueño. Lucas González no dejó pasar por alto lo sucedido en Pasto y aprovechó la rueda de prensa para apuntar contra Risueño con contundentes mensajes.

"Los entrenadores no deberían ser los protagonistas, estos deberían ser los futbolistas y los técnicos deberían centrarnos en ayudar a los equipos sin meternos con nuestros oponentes. Desafortunadamente, acá en Pasto se ha desviado esa atención", dijo Lucas.

"Somos responsables de lo que pasa en el fútbol colombiano. Principalmente las autoridades, porque han permitido que eso se repita partido tras partido", agregó el estratega bogotano. Sobre lo sucedido, Lucas González lamentó que el fútbol sea empañado por este tipo de situaciones.

"Una lástima que él no se centre únicamente en la táctica y que se desvíe en otras cosas, y por eso terminan pasando comportamientos como los del final". Triunfo para llegar a la semifinal Tolima venció 0-2 al Pasto en el estadio Departamental Libertad y cerró la llave tras la victoria en la ida por 1-0 gracias al gol de Luis Sandoval.

Con goles de Jherson González y Juan Pablo Torres pasó el turno y se enfrentará en la próxima fase a Atlético Nacional. El local perdió a un jugador por expulsión. Al minuto 57, Andrey Estupiñán, goleador del local, vio la tarjeta roja tras una patada sobre Edward López. El conjunto pastuso se quedó con 10 jugadores y desde ese instante veía difícil remontar.

Una vez terminó el compromiso, el elenco de Ibagué iba hacia el camerino, cuando de un momento a otro sus integrantes fueron alcanzados por hinchas del conjunto local, quienes los buscaron para agredirlos. Los videos dejaron en evidencia el intento de agresión y se observa cómo los futbolistas del Deportes Tolima tuvieron que correr para refugiarse en el camerino y evitar que las cosas pasaran a mayores





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