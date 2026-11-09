Deportes Tolima vence a Millonarios 2-1 en Ibagué y mantiene opciones

Con triunfo 2-1 sobre Millonarios, Deportes Tolima se mantiene con vida en la liga mientras el equipo de Juan Guillermo Cuadrado sufre para clasificar a cuadrangulares.

El Deportivo Independiente Medellín logró derrotar a Millonarios con un marcador de 2-1 en el partido correspondiente a la decimoctava fecha de la Liga Betplay 2026-2. La confrontación deportiva se desarrolló el pasado domingo 8 de noviembre en la ciudad de Ibagué, conocida como la capital musical de Colombia, dentro del estadio Manuel Murillo Toro. Este resultado deportivo significó que el equipo local, Deportes Tolima, conservara sus posibilidades matemáticas de clasificación rumbo a la última jornada del torneo. Por otra parte, la derrota complicó significativamente el camino de los bogotanos del club Pijao, quienes continúan ubicados en la séptima posición de la tabla general con un acumulado de 27 unidades hasta el momento.

Primer gol histórico de Cuadrado tras su regreso

El jugador Juan Guillermo Cuadrado marcó la historia del encuentro al anotar el único gol de su equipo en lo que va del campeonato durante esta temporada con su actual club. El extirio lateral derecho de 38 años de edad, originario del municipio de Necoclí en el departamento de Antioquia, ha desplegado una notable calidad técnica durante este semestre. A pesar de ser un titular indiscutible en la nómina que dirige Alberto Gamero, el futbolista colombiano no había tenido la posibilidad de celebrar una anotación oficial previamente. El primer gol de Juan Guillermo Cuadrado en su vuelta al fútbol profesional nacional se concretó al minuto 8 del compromiso.

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La jugada que definió el tanto involucró un cobro de tiro libre realizado por el extirio de la Juventus, quien ejecutó una falta con precisión extrema que dejó sin posibilidades al guardameta mexicano del Deportes Tolima, Miguel Ortega. Con un golpeo seco y utilizando el borde interno de su pie derecho, El Panita superó la barrera defensiva. La celebración de este gol fue fiel al estilo espectacular de Cuadrado, quien realizó una pirueta aérea que evoca las celebraciones tradicionales del fútbol antiguo, añadiendo un toque de teatralidad a su fiesta personal.

Reacción del Tolima y cierre de partido

Inicialmente, el gol de Cuadrado hizo parecer que los bogotanos encaminaban una victoria que les aseguraría un puesto en los cuadrangulares finales, elevando su puntaje a 30 unidades. No obstante, el Deportes Tolima reaccionó con fuerza para darle vuelta al marcador en el segundo tiempo. El equipo local logró el empate mediante la ejecución exitosa de un penal cobrado por Ever Valencia al minuto 25 del encuentro. Este gol niveló las fuerzas y mantuvo la tensión en el estadio Manuel Murillo Toro.

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La finalización definitiva del partido llegó por medio de una contra ofensiva que culminó correctamente a favor de Kelvin Flórez al minuto 36. Estas dos anotaciones fueron suficientes para que el conjunto tolimense consiguiera su segunda victoria consecutiva en el torneo. Con este triunfo, el equipo de Ibagué sumó un total de 26 puntos y se ubicó en la novena posición de la clasificación general, dejando un sabor agridulce para la hinchada millonaria que esperaba asegurar su clasificación con este triunfo.

Posicionamiento técnico y expectativas clasificatorias

Tras el final del partido, los cuestionamientos para el técnico Alberto Gamero no se dejaron esperar en los medios de comunicación. Durante su segunda etapa al frente del Ballet Azul, el director técnico ha mostrado señales de perder un poco el rumbo en los últimos partidos. Sin embargo, en su rueda de prensa posterior al encuentro, Alberto Gamero mostró total aplomo y seguridad en su plantel. Aseguró que la clasificación se dará en la última fecha cuando el equipo reciba al Alianza Valledupar en el estadio El Campín de Bogotá.

El técnico albiazul declaró públicamente que confía plenamente en el equipo, en los jugadores y en su capacidad para lograr el objetivo. En su cabeza está claro que van a clasificar y que el puntaje obtenido hasta ahora les da la posibilidad de pensar en avanzar a la siguiente fase. Expresó que deben pasar dos o tres cosas negativas para que no clasifiquen, por lo que considera que tienen el equipo necesario para ganar el último partido. Además, resaltó que tener a Juan Guillermo es una alegría inmensa y una satisfacción para el grupo.

Alberto Gamero añadió que la experiencia de Cuadrado puede ayudar al objetivo de pelear el título del torneo. Varios jugadores del plantel aprenderán mucho de su profesionalismo y presencia en la cancha. El futbolista de 38 años vino a ayudar al equipo a competir de la mejor manera posible, con el firme propósito de clasificar y pelear este torneo hasta el final. La última jornada será determinante para definir quién asegura su lugar en las instancias finales de la Liga Betplay 2026-2.