Deportes Tolima Viaja a Medellín con Lista de 20 Jugadores Convocados de Lucas González

Deportes Tolima viaja a Medellín con una lista de 20 jugadores convocados por Lucas González, luego de perder la semifinal de ida 0-1 ante Atlético Nacional en Ibagué. Ahora, buscan remontar en el estadio Atanasio Girardot y necesitan remontar el 0-3 en contra de Coquimbo Unido de Chile.

Deportes Tolima viaja a Medellín con una lista de 20 jugadores convocados por Lucas González , luego de perder la semifinal de ida 0-1 en el Manuel Murillo Toro de Ibagué ante Atlético Nacional .

Ahora, buscan remontar en el estadio Atanasio Girardot y necesitan remontar el 0-3 en contra de Coquimbo Unido de Chile. La baja más notable en los convocados tolimenses es la de su capitán, Anderson Ángulo, quien fue expulsado en el primer compromiso de la llave. El conjunto vinotinto y oro viene de perder 3-0 contra Coquimbo Unido de Chile por la Copa Libertadores de América.

El equipo de Lucas González perdió el liderato de su grupo en el máximo torneo de clubes en Sudamérica, sin embargo, la cabeza del equipo ya está en la semifinal de vuelta de la Liga Betplay contra Nacional. Tolima mostró superioridad en el juego de ida hasta la expulsión de Ángulo, y su idea es mostrar ese buen juego desde un inicio, respetando su idea de posesión y juego de posiciones volátiles en el campo





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