Deportes Tolima y Estudiantes avanzan a octavos de final de la Copa Libertadores 2026; Nacional y Lanús van a repesca de la Sudamericana

En la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Deportes Tolima y Estudiantes de La Plata lograron su clasificación a los octavos de final, mientras que Independiente Medellín y Nacional de Uruguay aseguraron cupos en el repechaje de la Copa Sudamericana. Flamengo terminó como líder del Grupo A y Liga de Quito ganó su grupo por diferencia de goles.

El Deportes Tolima aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 tras un empate sin goles en su visita a Universitario en Lima.

El arquero brasileño Neto Volpi destacó la labor colectiva del equipo, que completó un gran semestre. Por su parte, el Nacional de Uruguay, con un gol de tiro libre de Maxi Gómez, venció 1-0 como local a Coquimbo Unido y aseguró su puesto en los playoffs de la Copa Sudamericana.

En otro encuentro clave del Grupo A, Estudiantes de La Plata anotó en el último minuto, mediante Mikel Amondarain, para derrotar 1-0 a Independiente Medellín y avanzar a octavos, dejando al equipo colombiano en la repesca sudamericana. Flamengo, ya clasificado, goleó 3-0 a Cusco y terminó como líder del grupo con 16 puntos.

En el Grupo G, Liga de Quito remontó para vencer 3-2 a Always Ready y terminó como líder gracias a la diferencia de goles, mientras que Mirassol, tras perder 1-0 con Lanús, quedó segundo. Lanús, campeón vigente de la Sudamericana, se aseguró un lugar en los playoffs de ese torneo





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