Deportivo Cali cierra el fichaje de Jesús Díaz, mediocampista colombiano que jugaba en Polonia

El conjunto azucarero confirmará en los próximos días la contratación del volante ofensivo Jesús Antonio Díaz, de 26 años, quien llega procedente del fútbol polaco con un contrato hasta 2027. El jugador, formado en Venezuela, se destaca por su versatilidad para desempeñarse como mediapunta o extremo izquierdo y su experiencia internacional. Su llegada busca reforzar la creatividad en el ataque calense.

El Deportivo Cali ha acelerado su actividad en el mercado de fichajes de mitad de año, consciente de que el margen de error se reduce y de que la deuda con su afición sigue siendo significativa.

Tras varias temporadas marcadas por eliminaciones tempranas y objetivos incumplidos, la dirigencia verdiblanca trabaja intensamente junto al cuerpo técnico para fortalecer una plantilla que necesita recuperar protagonismo en el fútbol colombiano. Mientras la pretemporada avanza en la sede deportiva de Pance, en las oficinas del club también se desarrollan jornadas decisivas de análisis y planificación.

Dentro de esa búsqueda de refuerzos apareció hace algunas semanas un nombre que rápidamente convenció a todas las partes: Jesús Antonio Díaz, mediocampista colombiano de 26 años que militaba en la Primera División de Polonia. El trabajo adelantado por el club con el jugador resultó altamente efectivo. A pesar de contar con alternativas para continuar su carrera en Europa, particularmente en el fútbol polaco, Díaz terminó inclinándose por la propuesta del conjunto azucarero.

Según se conoció, el futbolista ya entregó su aprobación al proyecto deportivo y todo apunta a que durante los próximos días se presentará en Cali para cumplir con los exámenes médicos y firmar un contrato que lo vincularía con la institución hasta diciembre de 2027. La operación avanzó con rapidez porque desde el cuerpo técnico nunca existieron dudas sobre su conveniencia.

Uno de los aspectos que más sedujo al cuerpo técnico es la versatilidad ofensiva que ofrece el jugador nacido en Montería. Aunque su función principal es la de volante creativo o mediapunta, Díaz también puede desempeñarse con solvencia como extremo por izquierda, algo especialmente valorado por el entrenador venezolano. Esa capacidad para adaptarse a distintos contextos tácticos terminó convirtiéndolo en una de las prioridades del mercado para el cuadro azucarero.

La intención del club es contar con un futbolista que no solo aporte talento individual, sino que también permita variantes estratégicas durante los partidos, especialmente en una zona del campo donde el equipo busca incrementar su creatividad y capacidad de generación ofensiva. Además de sus condiciones futbolísticas, en el Deportivo Cali valoraron otros aspectos del perfil profesional de Jesús Díaz.

Desde la parte deportiva consideran que se trata de un jugador con experiencia internacional, acostumbrado a competir en contextos exigentes y que llega en un momento de madurez ideal para asumir responsabilidades importantes dentro de una plantilla que necesita referentes en ataque. Por esa razón, la institución también hizo un esfuerzo económico significativo para estructurar una propuesta contractual atractiva.

El jugador encontró un escenario favorable tanto en lo deportivo como en lo personal y no tardó demasiado en aceptar las condiciones presentadas. Existe además un componente emocional que pesó en la decisión. Tras varios años desarrollando su carrera fuera del país, Díaz observa con entusiasmo la posibilidad de competir por primera vez en la máxima categoría del fútbol colombiano.

Su carrera profesional ha tenido un recorrido poco habitual: se formó en clubes de Venezuela antes de emprender una experiencia internacional que lo llevó al fútbol polaco, donde pasó por diferentes clubes durante los últimos años. Esa travesía le permitió adquirir experiencia, adaptarse a distintos estilos de juego y consolidar una formación competitiva que hoy espera poner al servicio del Deportivo Cali. Un datos que genera tranquilidad dentro del cuerpo técnico: el jugador no llega tras largos periodos de inactividad.

Dentro del Deportivo Cali existe confianza en que Jesús Díaz pueda convertirse en una de las piezas más influyentes del nuevo proyecto. La idea del cuerpo técnico es que realice una pretemporada completa para alcanzar rápidamente su mejor versión física y futbolística. Más allá de su capacidad para jugar en distintas posiciones, también se espera que aporte personalidad, liderazgo y criterio con la pelota.

En el club consideran que reúne características difíciles de encontrar en el mercado: buena lectura de juego, capacidad para asociarse, movilidad en el frente de ataque y disposición permanente para asumir protagonismo en la construcción ofensiva. Por eso, mientras se ultiman los detalles para su llegada oficial, en el entorno verdiblanco crece la expectativa alrededor de un futbolista llamado a convertirse en una de las apuestas más importantes del equipo para el segundo semestre del año





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