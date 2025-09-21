Deportivo Cali humilla a La Equidad con un contundente 4-0 en el Estadio Metropolitano

En un partido lleno de emociones y controversias, el Deportivo Cali se impuso a La Equidad con un marcador de 4-0, demostrando su superioridad en el Estadio Metropolitano. La expulsión de un jugador de La Equidad y la efectividad del Cali fueron determinantes en el resultado.

En un vibrante encuentro disputado en el Estadio Metropolitano de Techo el 20 de septiembre de 2025, el Deportivo Cali demostró su clara superioridad sobre La Equidad , logrando una victoria contundente por 4-0. El equipo azucarero, bajo la dirección táctica de Alberto Gamero, implementó un esquema 4-2-3-1 que se tradujo en un dominio absoluto del juego.

Por otro lado, La Equidad, comandada por Diego Merino, no pudo contrarrestar la estrategia rival con su formación 4-5-1, lo que resultó en una tarde para el olvido. El partido se convirtió en un punto de inflexión crucial en el torneo Clausura de la Liga BetPlay DIMAYOR, con implicaciones significativas para ambos conjuntos. El Deportivo Cali, con un fútbol vistoso y efectivo, consolidó su posición en la zona de clasificación, mientras que La Equidad se vio relegada a las últimas posiciones de la tabla, comprometiendo sus aspiraciones en el torneo. La superioridad del Cali se evidenció en cada faceta del juego, desde la defensa hasta el ataque, reflejando una clara diferencia en el rendimiento y la capacidad de ambos equipos. La victoria del Deportivo Cali no solo representa un triunfo deportivo, sino también una inyección de confianza para afrontar los retos venideros y mantener su aspiración de avanzar en el campeonato. La derrota de La Equidad, por su parte, obliga al equipo a una profunda reflexión y a la búsqueda de soluciones para revertir la situación y escalar posiciones en la tabla. \El primer tiempo del encuentro estuvo marcado por la controversia y la tensión. El árbitro mostró la tarjeta roja a Joao Abonía al minuto 10, decisión que, tras la revisión del VAR, fue revocada, aliviando a La Equidad. Sin embargo, la fortuna no acompañó al equipo local, ya que José Masllorens recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado al minuto 24 por juego peligroso, dejando a La Equidad con diez jugadores y complicando su estrategia. El Deportivo Cali, aprovechando la ventaja numérica, abrió el marcador al minuto 39 gracias a un potente remate desde fuera del área de Andrés Correa, tras un córner. Las lesiones también jugaron su papel en la primera mitad, con la salida de Joider Micolta por Jean Colorado al minuto 28, y el cambio táctico del Cali al ingresar Juan Montoya por Yeison Gordillo al minuto 29. El primer tiempo culminó con el Cali dominando el encuentro y La Equidad luchando por mantenerse a flote ante las adversidades. El gol de Correa marcó el camino hacia una victoria que parecía inevitable, dada la superioridad mostrada por el equipo visitante y la expulsión de Masllorens.\En la segunda mitad, el Deportivo Cali continuó su exhibición de buen fútbol y aumentó su ventaja. Al minuto 61, Andrés Colorado anotó el segundo gol, afianzando el dominio del Cali. El partido se convirtió en un festival de goles, con Fernando Mimbacas, quien había ingresado al campo al minuto 64, convirtiendo un penalti al minuto 83, tras una falta sobre Avilés Hurtado que requirió la revisión del VAR. La cereza del pastel llegó al minuto 94, cuando Mimbacas anotó su segundo gol, aprovechando un centro tras un córner, sellando una victoria histórica para el Deportivo Cali. Durante este período, ambos entrenadores realizaron múltiples cambios para refrescar sus equipos y buscar diferentes alternativas tácticas. El Deportivo Cali realizó un triple cambio al minuto 71, con los ingresos de Corujo, Reina y Cuellar, mientras que La Equidad intentó reaccionar con modificaciones en su alineación, pero sin éxito, no logrando inquietar la portería defendida por Rodríguez. La actuación de Mimbacas desde el banquillo resultó clave, aportando frescura y contundencia al ataque. Este triunfo consolida al Deportivo Cali en la zona de clasificación y marca un hito en su desempeño en el torneo.\El triunfo consolida al Deportivo Cali en el octavo puesto con 17 puntos, asegurando su posición en la zona de clasificación, compartiendo el privilegio con equipos como Atlético Nacional y Santa Fe. Los próximos desafíos del equipo caleño incluyen visitas a Águilas Doradas y Atlético Nacional, así como la recepción del Deportivo Pereira. Por otro lado, La Equidad se encuentra en una situación delicada, ubicándose en el puesto 17 con 11 puntos, lo que la obliga a buscar la recuperación en los próximos encuentros contra Santa Fe, Once Caldas y América de Cali. El resultado del partido refleja la contundencia y la efectividad del Deportivo Cali, que supo aprovechar la superioridad numérica y la expulsión de Masllorens. La destacada actuación de Fernando Mimbacas y la solidez defensiva fueron factores clave en esta importante victoria, que representa el mejor momento del equipo en el torneo. La victoria del Deportivo Cali no solo es un triunfo, sino también una declaración de intenciones, demostrando su capacidad para competir y aspirar a objetivos más ambiciosos en el campeonato. El equipo ha demostrado una clara evolución en su juego y una mentalidad ganadora que le permite afrontar los desafíos con confianza y determinación





