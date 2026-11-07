Deportivo Independiente Medellín no ha sido vendido, según su directiva

Directivas del Deportivo Independiente Medellín desmintieron la venta del club a inversionistas de Nueva York. Raúl Giraldo continúa como máximo accionista del equipo.

El Deportivo Independiente Medellín, conocido como DIM, no ha sido vendido. Así lo confirmaron a EL COLOMBIANO desde las directivas del club, que desmintieron la versión que circulaba en redes sociales sobre una supuesta compra por parte de un grupo de inversionistas de Nueva York. Raúl Giraldo sigue siendo el máximo accionista del cuadro rojo, el mismo dirigente que desde los primeros meses del 2014 controla el paquete accionario más grande del equipo.

La versión de la venta tomó fuerza en las últimas horas, pero la fuente consultada por este diario fue directa al respecto. Según sus palabras, el tema no está tan avanzado como señala la gente, pues apenas se están haciendo trámites y la negociación para cerrar una venta del club está lejos de concretarse.

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Qué se sabe sobre la venta del DIM

La versión que circuló en redes sociales señalaba que el grupo de inversionistas que habría comprado el equipo estaba cerca de Dj Pope, Ryan Castro y J. Balvin, artistas del género urbano que han puesto a Medellín en el mapa internacional. Sin embargo, EL COLOMBIANO confirmó que ninguno de los tres se ha acercado directamente al equipo para preguntar por su valor.

Según la misma fuente, lo que sí podría haber ocurrido es que alguno de los dos grupos que llevan más de dos años en conversaciones con los dueños del club para comprarlo hubiera acercado a los artistas a la operación. Esas conversaciones existen desde hace más de dos años, aunque no se ha concretado ninguna transacción.

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Postura de la directiva del Deportivo Independiente Medellín

La directiva del Deportivo Independiente Medellín sostuvo que el club siempre ha estado dispuesto a escuchar ofertas, siempre que el equipo quede en las mejores manos. Según la fuente, la idea de abrirle la puerta a posibles oferentes no es algo nuevo para una institución que busca volver a meterse a los cuadrangulares.

El equipo no logra clasificar a cuadrangulares desde hace año y medio, y su última participación fue en el Apertura del 2025. Desde el 3 de mayo, cuando quedó eliminado tras perder con Águilas Doradas en la última fecha del Todos Contra Todos del Apertura, los aficionados han pedido abiertamente la venta del equipo. Los hinchas pidieron cambios después de un desencuentro con Raúl Giraldo al terminar ese partido, situación que muchos aficionados consideraron ofensiva y que, según el medio, obligó al dirigente a salir del país.

Los hechos de protesta también tuvieron consecuencias en el partido de Copa Libertadores contra Flamengo de Brasil, disputado el 7 de mayo. Para la directiva, el cambio de escudo y el regreso del nombre Medellín, en lugar de DIM, en el imaginario de la gente tenía como objetivo convertir al Equipo del Pueblo en un punto de identidad de una de las ciudades más conocidas del mundo.

Impacto del DIM en aficionados y próximos pasos

Para los aficionados, la confirmación de que el DIM sigue en manos de sus actuales dueños significa que el club continúa bajo la administración que, desde hace 12 años, ha llevado al equipo a varias finales de Liga y Copa. Esa gestión también le ha dado presencia internacional en torneos como la Copa Sudamericana, donde el equipo llegó a cuartos de final, y en la Copa Libertadores.

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Los activos del club, entre infraestructura, derechos deportivos y otros, superan los 40 millones de dólares, de acuerdo con lo reportado por EL COLOMBIANO. Por ese valor, el medio señala que grupos como el City, dueño del Manchester y de otros equipos en el mundo, han sido mencionados desde hace varios años como posibles interesados en una participación. La directiva, sin embargo, no ha anunciado una fecha para una eventual negociación, y el medio tampoco reporta un cronograma de venta.