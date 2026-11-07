Deportivo Pasto convoca juveniles por huelga de salarios ante Santa Fe

El club nariñense enfrenta a Independiente Santa Fe con canteranos tras el cese de actividades de sus profesionales por pagos atrasados.

El plantel profesional de Deportivo Pasto inició un cese de actividades laboral para protestar contra el incumplimiento recurrente en el pago de sus salarios, una medida que obligó a la dirigencia del club nariñense a conformar una escuadra exclusiva con jugadores de sus divisiones menores para la próxima fecha del campeonato.

Convocatoria de canteranos para el partido

La institución volcánica hizo oficial este viernes la lista de 20 futbolistas juveniles que representarán al club en la visita programada para el domingo 8 de noviembre contra Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá. El encuentro, correspondiente a la jornada 18 de la Liga BetPlay II-2026, se disputará a partir de las 2:00 p. m. y marcará la ausencia total de los habituales del primer equipo debido a su postura de huelga.

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Mediante sus redes sociales, el equipo present a los jóvenes seleccionados destacando su compromiso institucional. La directiva publicó un mensaje señalando que "Nuestros canteranos se la juegan por todos nosotros, llevando con orgullo nuestro ADN tricolor", adjuntando la lista oficial de convocados que asumirá la responsabilidad de representar al club nariñense en la capital colombiana.

Respaldo institucional a la medida de fuerza

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) emitió un pronunciamiento público manifestando su total respaldo a los ceses de actividades y a las acciones de protesta emprendidas por los futbolistas. El organismo señaló que estas medidas responden a los reiterados incumplimientos de los clubes en el pago de sus obligaciones laborales, una práctica que afecta negativamente a los trabajadores del deporte.

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Además de expresar su apoyo, la entidad entregó detalles específicos sobre las deudas salariales que afectan a varias instituciones del fútbol profesional nacional. De acuerdo con los datos proporcionados por ACOFUTPRO, Deportivo Pereira y Deportivo Pasto reportan un atraso de dos meses en el pago de salarios a sus respectivos planteles profesionales. Esta situación económica también afecta a América de Cali, club que registra una deuda equivalente a dos meses de salario sumado a premios previamente pactados.

Impacto deportivo y contexto del torneo

La huelga laboral introduce un contraste significativo en el panorama deportivo de la fecha. Mientras que Deportivo Pasto ya ha sido eliminado de la competencia actual, Independiente Santa Fe mantiene la posibilidad de conseguir un resultado favorable que le permita asegurar definitivamente su clasificación a los cuadrangulares semifinales. El club cardenal aprovechará esta coyuntura inesperada para sumarse a sus objetivos de permanencia en la pelea por los puestos de honor.

El partido contra Santa Fe se convierte así en la consecuencia más visible de una problemática económica estructural que ha permeado el fútbol colombiano en el último periodo. Deportivo Pasto tendrá que presentarse en El Campín con sus juveniles mientras continúan las negociaciones, quedando pendiente que la institución notificó oficialmente a las directivas su decisión de iniciar el cese debido al reiterado incumplimiento en el pago de obligaciones laborales y aportes a la seguridad social.