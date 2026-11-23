Conozca las rutas legales para acceder al aborto en Colombia. La Corte Constitucional mantiene vigentes los plazos y condiciones. No requiere EPS.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha suscitado preocupación internacional mediante un pronunciamiento ante las Naciones Unidas que cuestiona el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Esta posición diplomática incluye la adhesión al Consenso de Ginebra, el cual niega la existencia de un derecho internacional al aborto. Aunque estas medidas generan dudas sobre la disponibilidad del servicio en el país, es fundamental aclarar que la normativa nacional no ha cambiado.

Vigencia legal tras pronunciamiento diplomático

Las condiciones establecidas por la Corte Constitucional para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) siguen plenamente vigentes. El alto tribunal despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación mediante la Sentencia C-055 en 2022. Esta resolución establece que no es necesario justificar la decisión ni acreditar ninguna causal específica para ejercer este derecho dentro de ese plazo.

Also read El Dorado Noche: conozca el resultado del sorteo de hoy sábado 21 de noviembre de 2026

Después de completar las 24 semanas de gestación, el acceso al procedimiento se rige por tres causales estrictas. La primera causal permite el aborto si existe un riesgo inminente para la vida o la salud física o mental de la persona gestante. La segunda causal aplica en casos de grave malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero.

La tercera causal habilita el procedimiento si el embarazo es producto de violencia sexual, incesto o inseminación no consentida. Estas bases legales permanecen inalterables independientemente de las declaraciones políticas recientes, garantizando la seguridad jurídica de quienes buscan el servicio.

Advertisement

Impacto en cifras y datos de Profamilia

Los datos estadísticos reflejan el uso sostenido de esta ruta legal en el sistema de salud colombiano. Según cifras de Profamilia, organización especializada en salud sexual y reproductiva, se han atendido a 213.895 personas desde la despenalización del aborto. Esta cifra demuestra la implementación efectiva de la norma en los últimos años.

Durante el año 2025, Profamilia registró 59.532 atenciones para interrupción de embarazo no deseado en todo el territorio nacional. El análisis de estos datos revela que el 94,5% de estos casos correspondieron a abortos farmacológicos. Estos procedimientos se realizan principalmente antes de la semana 12 de gestación, aprovechando la despenalización total.

Acceso gratuito y sin barreras administrativas

Es imperativo destacar que el derecho al aborto no depende del estatus de afiliación al sistema de salud. Tanto las personas afiliadas a una Empresa Promotora de Salud (EPS) como aquellas que no cuentan con cobertura pueden acceder al procedimiento de manera gratuita. El sistema público de salud está obligado a garantizar este servicio.

Yesenia Naranjo, profesional psicosocial de atención a casos de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, recomienda verificar inicialmente el estado de afiliación. Identificarse como cotizante, beneficiaria o integrante del régimen subsidiado ayuda a determinar la ruta administrativa específica. Sin embargo, esta verificación no condiciona el derecho fundamental al aborto.

Rutas administrativas para el procedimiento

Las mujeres y personas con capacidad de gestar afiliadas a una EPS tienen múltiples vías para solicitar la IVE. Pueden acudir a una consulta de medicina general, solicitar una consulta prioritaria o utilizar el servicio de urgencias en hospitales o clínicas con convenio. En cualquiera de estas opciones, el motivo de la consulta debe ser explícito.

Advertisement

Se debe indicar claramente que se requiere una interrupción voluntaria del embarazo. Algunas EPS cuentan con convenios activos con entidades privadas especializadas, como la Fundación Oriéntame o Profamilia. Es recomendable consultar directamente con la aseguradora sobre estos convenios para acceder directamente a la institución prestadora de servicios de salud.

Para las personas no afiliadas a una EPS, la ruta es a través de la red pública de salud. En ciudades como Bogotá, la atención se gestiona a través de las subredes y centros públicos de salud de cada localidad. En otras ciudades, la persona debe identificar el hospital público más cercano y solicitar el procedimiento a través de su servicio de urgencias.

Plazos obligatorios y garantías del sistema

El sistema de salud colombiano tiene un plazo máximo establecido por ley para garantizar la atención. Según lo establecido en la Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud, el tiempo máximo es de cinco días calendario desde la solicitud. Durante este periodo, la institución debe asegurar que se realice el procedimiento de manera integral y gratuita.

Cualquier intento de retraso o barrera administrativa en este proceso constituye una vulneración a los derechos humanos. La información proporcionada por Yesenia Naranjo busca empoderar a la ciudadanía para exigir el cumplimiento estricto de las normas vigentes. La claridad en los procesos es esencial para proteger la salud y autonomía de las personas gestantes en Colombia.