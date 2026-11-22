La reforma laboral colombiana permite trabajar menos horas con salario proporcional. Conozca los derechos exactos a prestaciones, auxilio de transporte y recargos según la Ley 2466.

La legislación laboral colombiana establece que las personas pueden ejercer sus actividades profesionales durante jornadas reducidas de cuatro horas diarias o tres días a la semana sin perder ningún derecho fundamental. La normativa permite formalizar contratos con tiempos inferiores al máximo legal vigente, garantizando un salario proporcional al tiempo efectivamente dedicado al trabajo. Esta flexibilidad operativa no crea una figura independiente llamada contrato por horas, sino que se enmarca dentro de modalidades contractuales preexistentes.

Marcos Legales y Definicin de Relacin Laboral

El análisis jurídico realizado por Rafael Felipe Gómez confirma que la existencia de prestación personal del servicio, subordinación y remuneración constituye una relación laboral plena, independientemente de la cantidad de horas contratadas. Por consiguiente, utilizar un contrato de prestación de servicios para evadir esta naturaleza laboral resulta inválido ante la ley. La reforma laboral aprobada mediante la Ley 2466 de 2025 consolida la contratación a término indefinido como regla general, pero sigue autorizando expresamente los contratos a término fijo, por obra o labor, y para trabajos ocasionales.

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Calendario y Limites de la Jornada Semanal

Desde el 15 de julio de 2026, el techo legal de la jornada laboral máxima en el país se reduce a 42 horas semanales. Esta modificación estructural obliga a recalcular los salarios de quienes prestan servicios en horarios inferiores, tomando como base el salario mínimo legal y las horas pactadas en el instrumento escrito. Los empleadores deben formalizar por escrito los días, horarios, funciones, remuneración y duración del vínculo cuando corresponda a un plazo definido.

Cuantificacin de Prestaciones Sociales Proporcional

Los trabajadores con contratos parciales mantienen el mismo paquete de beneficios sociales que el resto de los empleados, aunque su liquidación se ajusta matemáticamente al salario y al tiempo de vinculación. La prima de servicios equivale a 30 días de salario por año trabajado, distribuidos en dos cuotas o en su porción proporcional según el tiempo laborado. Las cesantías corresponden a un mes de salario por cada año de servicio, calculadas sobre la base proporcional.

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Beneficios Complementarios y Auxilio de Transporte

Los intereses sobre las cesantías se fijan en un 12% anual sobre el valor acumulado, ajustado proporcionalmente al periodo trabajado. Las vacaciones otorgan 15 días hábiles por cada año de servicio, calculados conforme a las condiciones salariales vigentes. El auxilio de transporte se reconoce si el trabajador recibe hasta dos salarios mínimos y necesita desplazarse; este beneficio no es proporcional a las horas, sino a los días de desplazamiento requerido.

Recargos por Horario y Seguridad Social Parcial

La normativa establece recargos del 35% para el periodo nocturno entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m., del 25% para horas extras diurnas y del 75% para las nocturnas. Los días de descanso obligatorio pagan un recargo del 90% desde el 1 de julio de 2026, subiendo al 100% el 1 de julio de 2027. La seguridad social exige afiliación completa mediante un mecanismo de cotización por semanas para quienes laboran menos de 30 días al mes con ingresos inferiores al salario mínimo.