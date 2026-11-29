El edificio Invico de Pereira colapsó este domingo 29 de noviembre mediante una implosión controlada organizada por Atila Demoliciones, marcando el inicio de la limpieza post-terremoto en la ciudad. Categoría: Politics

La estructura del edificio Invico se desplomó bajo un cielo despejado en la ciudad de Pereira, Risaralda, marcando el fin de más de cinco décadas de historia urbana. Este domingo 29 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, las alarmas de evacuación sonaron y, minutos después, los 15 pisos de la edificación desaparecieron entre una espesa nube de polvo que se extendió sobre la avenida Circunvalar. La operación constituyó la primera gran demolición controlada de una infraestructura dañada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

Detalles técnicos de la implosión

La empresa Atila Demoliciones ejecutó la operación, instalando cerca de 180 kilogramos de explosivos, 180 detonadores electrónicos y aproximadamente 2.000 metros de cordón detonante. Para asegurar la precisión del derrumbe, la activación se realizó de manera remota desde una estación ubicada a 200 metros de la edificación. Las cargas explosivas se ubicaron directamente en la estructura vertical y no en el suelo, una decisión estratégica tomada para reducir posibles afectaciones en los alrededores inmediatos.

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Este procedimiento permitió a la compañía completar su demolición controlada número 70 en Colombia, tras 27 años de experiencia en el sector. Atila Demoliciones ha participado previamente en otras implosiones de alto perfil, incluyendo los edificios Space, Mónaco y Continental Towers en Medellín, lo que demuestra su trayectoria en la gestión segura de estructuras urbanas complejas.

Posiciones de las autoridades y participantes

La operación contó con la coordinación de cerca de 600 personas y la participación de múltiples entidades oficiales. Entre ellas figuran la Alcaldía de Pereira, el Ejército, la Policía Metropolitana, la Aeronáutica Civil, Indumil, la CARDER y los organismos de socorro. La presencia de tantas instituciones subraya la complejidad logística y la importancia de la seguridad pública en este tipo de intervenciones.

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El inmueble, ubicado en la intersección de la calle 14 con la avenida Circunvalar, construido entre 1971 y 1973, funcionó durante 53 años como espacio de comercio y vivienda. Aunque el terremoto del 10 de agosto comprometió gravemente su estructura, logrando que todos los habitantes se evacuaran con vida, los daños dejaron la edificación sin posibilidad de recuperación. La decisión de demolerla fue necesaria para garantizar la seguridad de la población y limpiar la zona urbana.

Impacto real y próximos pasos

Para garantizar la seguridad durante la implosión, se establecieron tres anillos de seguridad con restricciones estrictas a 50, 100 y 200 metros de la estructura. Además, se definió un perímetro general de seguridad superior a 1,5 kilómetros. Se instalaron sensores para monitorear las vibraciones y se utilizaron mantas protectoras para controlar la dispersión de polvo y fragmentos, minimizando el impacto ambiental inmediato.

Según las estimaciones de Atila Demoliciones, los trabajos de fragmentación, clasificación y retiro de escombros tomarán entre 45 y 55 días. Durante estas labores, se separará el acero de las varillas para su aprovechamiento, mientras que los demás materiales serán trasladados a escombreras autorizadas. La meta final es dejar nivelado el terreno una vez termine la intervención.

Este evento marca el inicio de un proceso más amplio de reconstrucción. La demolición del Invico es la primera de cerca de 900 intervenciones de este tipo aprobadas en la ciudad después del terremoto del 10 de agosto. Con esta acción, la capital de Risaralda avanza en la eliminación de riesgos estructurales y en la preparación de su tejido urbano para el futuro.