El Deportivo Independiente Medellín cayó 3-1 ante Atlético Nacional en el Clásico Paisa, viendo frustrada su clasificación a la final de la Liga Betplay 2026-2 debido a una expulsión crítica y una mala gestión emocional del partido.

El Deportivo Independiente Medellín vio cómo se desvanecía su sueño de alcanzar la final de la Liga Betplay 2026-2 tras una derrota contundente ante su clásico rival, Atlético Nacional, en lo que se consolidó como una nueva edición del Clásico Paisa.

Este enfrentamiento se desarrolló el miércoles 25 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot, y cargaba con la presión adicional de ser la última oportunidad del Poderoso de la Montaña para encaminar su clasificación, luego de haber impuesto su autoridad frente a Independiente Santa Fe la semana anterior. El partido comenzó con una proeza del DIM, quien se puso en ventaja gracias a un gol de Kéiner Klinger.

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Sin embargo, la emoción del momento y la capacidad de remonta de Nacional terminaron por definir el destino del encuentro, culminando con un marcador final de 3-1 a favor de los verdolagas, quienes se quedaron con todo el protagonismo y los puntos valiosos. El giro decisivo en la narrativa del partido ocurrió cuando el marcador aún estaba nivelado.

Expulsión de Medina cambia el rumbo del Clásico Paisa

La expulsión del defensor Jeison Medina, tras una falta cometida sobre Emanuel Benítez, marcó un antes y un después en el desarrollo del choque. La intervención del VAR a cargo de Carlos Betancur fue contundente, mostrando la tarjeta roja al jugador vallecaucano al minuto 40 del primer tiempo. Esta decisión dejó al Medellín con un hombre menos por el resto del compromiso, complicando severamente su estructura defensiva y táctica.

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El cuerpo técnico y la directiva del DIM deberán analizar no solo la jugada en sí, sino también cómo el equipo respondió ante esta adversidad crítica en un partido de alta intensidad y rivalidad histórica. El técnico Amaranto Perea se pronunció tras el partido, evitando justificarse completamente por la expulsión, aunque señaló que existía una falta previa a favor de Medina que debería haber sido considerada.

El entrenador admitió que el partido cambió drásticamente con esa decisión arbitral, pero se mostró orgulloso de la actitud de sus jugadores. Perea explicó que el plan de juego estaba funcionando adecuadamente en la primera mitad, ya que el equipo sabía que Nacional podría jugar con tres centrales y su estrategia de bloque medio alto para atacar las diagonales estaba dando frutos.

Perea critica tarjetas amarillas y emotividad del DIM

No obstante, reconoció que la emoción les ganó al final, especialmente cuando el marcador se abrió a favor de Nacional, lo que les impidió pensar más en la continuidad del torneo y en lo que venía después. Además, el DT expresó su molestia por la cantidad excesiva de tarjetas amarillas recibidas por su equipo, considerándolas innecesarias y criticando la falta de equilibrio por parte del árbitro en un partido de tal complejidad.

A pesar de estas quejas, Perea aseguró que no perdieron por las decisiones arbitrales y que su foco está en la mejora del grupo. La gestión de recursos humanos también fue un punto clave, como lo demostró la salida de Juan Fernando Quintero, quien entró como suplente pero mostró señales claras de alteración que habrían derivado en una posible expulsión, un lujo que el equipo no podía permitirse después de haber perdido a Jeison Medina.

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Nacional amplía racha positiva frente al clásico rival

La derrota deja al Deportivo Independiente Medellín con una oportunidad de oro desperdiciada y amplía la racha positiva de Atlético Nacional, que se acerca a casi tres años sin perder contra su clásico rival en la Liga Betplay. Este triunfo coloca a los verdeos en una posición privilegiada dentro del campeonato, mientras que el DIM deberá reiniciar su camino desde una posición de desventaja significativa.

La actuación de Carlos Betancur como árbitro central y la intervención del VAR en la expulsión de Medina seguirán siendo temas de debate entre la prensa especializada y los hinchas. Por otro lado, la gestión de Juan Fernando Quintero destacó la responsabilidad del entrenador para proteger al equipo de sanciones adicionales que pudieran ser fatales.

La historia del fútbol colombiano vuelve a mostrar la intensidad del Clásico Paisa, donde los detalles mínimos, como una falta pequeña o una tarjeta mal aplicada, pueden tener consecuencias desproporcionadas en el resultado final y en la clasificación a fases decisivas. El equipo vallecaucano ahora deberá reflexionar sobre cómo manejar mejor la presión emocional y las decisiones arbitrales en futuros compromisos de alta intensidad, entendiendo que la disciplina táctica y psicológica es tan importante como la capacidad técnica para alcanzar las metas propuestas por la directiva.