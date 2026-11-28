Mauricio Pochettino sufre su segunda derrota por 4-0 en el Manchester United. Los Red Devils caen 0-4 ante Brentford en Old Trafford y se mantienen en la zona de descenso de la Premier League.

El Manchester United profundizó en su crisis institucional y deportiva con una derrota abrumadora por 4-0 ante el Brentford este sábado. Este resultado corresponde al primer partido en casa del nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, durante la duodécima jornada de la Premier League. El club histórico se mantiene en la decimonovena posición, ocupando el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

Mauricio Pochettino enfrenta crisis defensiva

Mauricio Pochettino debutó en el banquillo del Manchester United el pasado domingo con otra contundente derrota 4-0 en el campo del Liverpool. Posteriormente, el miércoles logró un empate 2-2 como visitante contra el Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones europea. Ahora, tras la nueva derrota, el técnico argentino de 54 años debe hacer frente a la peor racha de resultados en la historia reciente del club.

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El Manchester United acumula únicamente ocho puntos tras doce jornadas disputadas. Esta cantidad lo sitúa a solo una ventaja del último clasificado, el Crystal Palace. El equipo de Manchester podría quedar en la última posición si el Crystal Palace gana el domingo contra el Hull, que ocupa la undécima plaza. La situación es alarmante para un club veinte veces campeón de Inglaterra y tres veces campeón de Europa.

Callum Wilson domina el primer tiempo en Old Trafford

El partido comenzó con la ilusión de un cambio de rumbo, pero los abucheos de los aficionados en Old Trafford se hicieron presentes rápidamente. Callum Wilson marcó un doblete en la primera mitad, abriendo el marcador en el minuto 19 y ampliando la ventaja en el minuto 32. Estos goles permitieron al Brentford gestionar una superioridad cómoda durante el resto del encuentro.

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A pesar de la goleada, el Manchester United mostró momentos de buena imagen al inicio. Harry Maguire golpeó el larguero en el minuto 8. Bruno Fernandes, del portugués, tuvo dos buenas ocasiones de cabeza, una en el minuto 11 y otra en el minuto 18. Sin embargo, el equipo se vino abajo anímicamente tras el primer gol de Wilson, perdiendo su estructura táctica.

Goles finales sellan victoria histórica para Brentford

En la segunda mitad, los visitantes noruegos y alemanes completaron la goleada con dos zarpazos definitivos. Kristoffer Ajer, del noruego, marcó en el minuto 82. Kevin Schade, del alemán, añadió el cuarto gol en el minuto 90+1. El gol de Ajer hizo que los mancunianos bajasen definitivamente los brazos bajo la lluvia, a pesar de intentar reengancharse al partido.

El Brentford aprovechó este triunfo de prestigio para subir a la quinta plaza de la tabla. El club participa ahora en la pelea por los puestos de clasificación para la Liga de Campeones. Esta victoria representa el primer triunfo en casa del Manchester United desde 1937, marcando un hito histórico negativo para los Red Devils.

Fragilidad defensiva y futuro inmediato del equipo

La fragilidad defensiva del Manchester United es el principal problema actual. El equipo es el más goleado de la Premier League, habiendo recibido 27 tantos. Esta cifra está igualada con el Crystal Palace. El técnico Mauricio Pochettino fue llamado este mes como salvador tras el despido de Michael Carrick, pero no ha encontrado la fórmula para estabilizar al equipo.

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Mauricio Pochettino dejó el cargo de seleccionador de Estados Unidos, que ocupaba desde 2024, para asumir las riendas del coloso de Manchester. Aunque ha llegado hace solo diez días, el resultado ante el Brentford confirma la urgencia de mejorar. La próxima jornada será crítica para intentar detener la caída libre del club.

Con el pitido final, un Pochettino cariacontecido saludó al técnico rival, el irlandés Keith Andrews. Los aficionados despedían a sus jugadores con sonoros abucheos, reflejando la frustración generalizada. El Manchester United necesita revertir esta tendencia de inmediato para evitar el descenso y recuperar su estatus competitivo.