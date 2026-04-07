Derrumbe en escuela de Cartagena: Pánico y reclamos por la infraestructura

Un desplome parcial del cielo raso en la Institución Educativa Salim Bechara de Cartagena expuso el deterioro de la infraestructura y generó preocupación en la comunidad. La Secretaría de Educación anuncia obras de recuperación con apoyo de Ecopetrol.

Momentos de pánico e incertidumbre sacudieron la Institución Educativa Salim Bechara, sede Albornoz, en Cartagena , después de que una sección del cielo raso de un aula cediera de manera abrupta, exponiendo el avanzado deterioro de la infraestructura del centro educativo.

El incidente, que tuvo lugar el pasado 5 de abril, Domingo de Resurrección, ocurrió en un día en el que, afortunadamente, alrededor de 35 estudiantes de cuarto grado de primaria no estaban presentes en el aula, lo que evitó que se registraran heridos o consecuencias mayores. Las impactantes imágenes del colapso se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando una oleada de preocupación y reclamos por parte de la comunidad educativa. En los videos y fotografías que circularon, se pudo observar el cielo raso completamente desprendido, cubriendo pupitres y otros elementos del mobiliario escolar. Ventiladores, también afectados por el derrumbe, yacían en el suelo, evidenciando la fragilidad de la estructura y la necesidad urgente de una intervención. La comunidad educativa, incluyendo padres de familia, docentes y estudiantes, expresó su profunda preocupación ante la situación. La comunidad espera una respuesta contundente y una intervención integral por parte de las autoridades competentes, asegurando la seguridad y el bienestar tanto de los estudiantes como del personal docente y administrativo. La situación ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de la infraestructura de la institución, así como la implementación de medidas preventivas para evitar futuros incidentes que pongan en riesgo la integridad física de los miembros de la comunidad escolar. Además, este evento ha renovado el debate sobre la inversión en la educación pública y la importancia de mantener las instalaciones escolares en óptimas condiciones para garantizar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje.\Frente a esta situación alarmante, la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena emitió una declaración a través del periódico El Universal, confirmando que la Institución Educativa Salim Bechara será objeto de obras de recuperación y mejora. El objetivo principal de estas intervenciones es mejorar significativamente las condiciones físicas y funcionales de la escuela, garantizando así un ambiente seguro y adecuado para el desarrollo de las actividades educativas. Según la información proporcionada por la Secretaría, estas obras se llevarán a cabo en colaboración con Ecopetrol, una importante empresa que ha priorizado a la institución educativa dentro de su plan de inversión social. Esta colaboración representa una oportunidad crucial para abordar las deficiencias estructurales y modernizar las instalaciones, proporcionando a los estudiantes y al personal educativo un espacio más seguro, cómodo y funcional. La colaboración entre la Secretaría de Educación y Ecopetrol es un ejemplo de cómo la unión de esfuerzos entre el sector público y el privado puede generar un impacto positivo en la comunidad, especialmente en un área tan vital como la educación. La expectativa es que estas obras se completen en un plazo razonable, permitiendo que la Institución Educativa Salim Bechara recupere su funcionalidad y pueda continuar brindando una educación de calidad a sus estudiantes.\En palabras del secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez Monterrosa, la Institución Educativa Salim Bechara ha sido priorizada por Ecopetrol para la ejecución de obras de rehabilitación que están programadas para llevarse a cabo tanto este año como el próximo. El secretario explicó que se está a la espera de una mesa de trabajo con la empresa para definir los detalles y agilizar el proceso de inversión. Además, el funcionario destacó que la Institución Educativa Salim Bechara forma parte de un proyecto más amplio de rehabilitación que incluye también a la Institución Educativa José María Córdoba de Pasacaballos y la Institución Técnica de Pasacaballos. Este enfoque integral demuestra el compromiso de las autoridades educativas y de Ecopetrol con la mejora de la infraestructura educativa en la ciudad, abordando las necesidades de diferentes instituciones y beneficiando a un gran número de estudiantes y docentes. La planificación cuidadosa y la colaboración estratégica son fundamentales para asegurar que estas inversiones se traduzcan en mejoras tangibles y duraderas en la calidad de la educación en Cartagena. La comunidad espera con ansias el inicio de las obras y el impacto positivo que tendrán en la vida de los estudiantes y el personal educativo





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