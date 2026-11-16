Desafío Demográfico Bucaramanga Economía Uniandes Vivienda

Expertos analizan el envejecimiento poblacional en Bucaramanga y Bogotá según la Nota Macro 70 de Economía Uniandes para replantear la planificación urbana.

En el contexto del Foro Constructor organizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Camacol Santander, tres expertos destacaron la urgencia de ajustar la planificación urbana ante cambios demográficos estructurales. Hernando Zuleta, Carolina Blanco y Manuela Robayo presentaron los hallazgos de la Nota Macro n.º 70 de Economía Uniandes, documento que examina la intersección entre demografía y vivienda en Colombia. La publicación advierte que las ciudades actuales enfrentan transformaciones profundas que los instrumentos de ordenamiento territorial actuales no logran capturar adecuadamente.

Evolución Poblacional Bucaramanga y Bogotá

Los datos presentados revelan un panorama complejo para la ciudad de Bucaramanga. Durante el último año, la población del área metropolitana registró un crecimiento marginal de apenas 0,3 por ciento. Esta cifra podría sugerir estancamiento, pero oculta cambios internos significativos. En un periodo de ocho años, la población de adultos mayores de 65 años o más aumentó un 29 por ciento. Simultáneamente, la población infantil menor de 15 años disminuyó un 4 por ciento. Estos números indican que la estructura de la ciudad ha cambiado drásticamente.

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La situación en la capital, Bogotá, presenta cifras aún más extremas que ilustran la tendencia nacional. En 2023, la tasa de fecundidad en la ciudad se ubicó en 0,9 hijos por mujer. Esta cifra es inferior a la mitad del nivel necesario para el reemplazo generacional natural. A pesar de esta baja natalidad, Bogotá aún muestra capacidad de crecimiento poblacional. Este dinamismo se sostiene debido a flujos migratorios constantes y a la presencia de generaciones numerosas que se encuentran en edad reproductiva.

Transformación de los Hogares Colombianos

Una métrica adicional sobresalta en el análisis de la Nota Macro 70. Entre los años 2005 y 2018, la estructura familiar de Bucaramanga se fragmentó notablemente. La relación pasó de tener aproximadamente un hogar unipersonal por cada hogar de seis o más miembros, a superar tres hogares unipersonales por cada uno de gran tamaño. Este fenómeno demuestra que la disminución de nacimientos no impide el aumento del número total de hogares.

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La consecuencia directa de esta fragmentación es que las necesidades habitacionales divergen según el perfil del residente. No existe un usuario estándar de vivienda que pueda ser servido eficientemente por desarrollos genéricos. Las dinámicas de mercado y los modelos de construcción tradicionales quedan obsoletos ante la diversidad de demandas que emergen de hogares más pequeños y poblaciones envejecidas. La planificación debe responder a esta heterogeneidad real.

Desafíos del Modelo Habitacional Actual

La respuesta convencional del sector constructor ha sido estandarizar unidades más pequeñas para todos los perfiles. Este enfoque ignora las necesidades específicas de distintos segmentos de la población. Una persona joven que se independiza requiere viviendas que minimicen costos de arriendo y optimicen el tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo. Por el contrario, una mujer de 78 años, jubilada hace veinte años, prioriza la accesibilidad, la autonomía y la proximidad a servicios básicos.

Los instrumentos técnicos actuales, como los censos y los modelos de proyección, a menudo agrupan a estos perfiles muy diversos bajo categorías únicas. Este enfoque homogeneizador falla al prever si un mismo apartamento, barrio o conjunto de amenidades es viable para ambos extremos demográficos. La norma debe dejar de ser uniforme y pasar a ser extraordinaria para cada segmento específico, garantizando estándares adecuados a cada etapa vital.

Necesidades y Autonomía en el Envejecimiento

Mientras el debate público se centra en el impacto futuro de la inteligencia artificial, la tecnología ya está ampliando las posibilidades de envejecer con autonomía. Los hogares se reducen en tamaño y el apoyo familiar tradicional para el cuidado disminuye al reducirse el tamaño de las generaciones laborales. Esto complica la capacidad de las familias para financiar retiros más largos o proporcionar cuidados diarios a sus adultos mayores.

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La solución no radica únicamente en la expansión territorial de las ciudades. Extender la mancha urbana hacia áreas sin servicios consolidados no aborda el problema de fondo. Es más eficaz adaptar los barrios existentes que ya cuentan con comercio, transporte público y centros de salud. La inversión en renovación urbana y adaptación de viviendas existentes ofrece una ruta más sostenible y funcional.

Reformas al POT Área Metropolitana

Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) del área metropolitana deben incorporar estos datos demográficos para definir con precisión dónde conviene crecer y dónde vale la pena renovar. Se requiere una revisión exhaustiva de los requisitos de parqueaderos, zonas comunes y accesibilidad. Estos criterios deben ajustarse según quién habitará el espacio y qué servicios están disponibles en la proximidad inmediata. La norma debe facilitar la adaptación en lugar de imponer estándares obsoletos.

Antes de aprobar el próximo POT, se propone realizar una prueba de viabilidad basada en los perfiles demográficos. Imaginando la situación de una joven independiente y una mujer de 78 años, los planificadores deben verificar si la normativa es aceptable para todos o excepcional para alguno. La meta debe ser establecer normas extraordinarias que satisfagan las necesidades específicas de cada grupo. Este enfoque garantiza que la ciudad sirva a su población real, no a un ideal estadístico del pasado.