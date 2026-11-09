Desafíos de la conectividad en Antioquia: fibra óptica y barreras municipales frenan el avance digital

El 63,85% de los hogares antioqueños tienen internet fijo, pero la baja penetración de fibra óptica y las barreras normativas en 41 municipios limitan el desarrollo del sector.

La infraestructura de telecomunicaciones en Antioquia muestra un crecimiento significativo en la penetración de servicios, aunque persisten brechas estructurales que limitan la calidad del acceso en el departamento. De acuerdo con los datos más recientes, el 63,85% de los hogares antioqueños cuenta con acceso a internet fijo, una cifra que supera notablemente el promedio nacional, el cual se sitúa en el 50,66%. Sin embargo, esta expansión cuantitativa no se traduce automáticamente en una tecnología de punta, ya que la transición hacia redes de alta capacidad enfrenta obstáculos técnicos y regulatorios en diversas zonas del territorio.

Déficit de Fibra Óptica y Desigualdad de Velocidades

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), a través de su comisionada de Comunicaciones, Paola Vélez Marroquín, destaca que el departamento registró 1.836.503 accesos de internet fijo al mes de marzo de 2026. Aunque la penetración general es positiva, solo el 38% de estas conexiones utiliza fibra óptica, muy por debajo del 56,4% que promedia el resto del país. Esta dependencia de tecnologías más antiguas afecta directamente el rendimiento percibido por los usuarios finales en la región.

Also read DIAN: cinco errores que pueden hacerle perder el descuento del 85 % en sanciones tributarias

Las cifras de velocidad reflejan esta disparidad tecnológica. La velocidad promedio de descarga en Antioquia alcanza los 475,58 Mbps, un dato aparentemente robusto. No obstante, la velocidad de carga se estanca en 234,44 Mbps, una brecha más amplia que la del promedio nacional, que ronda los 328,23 Mbps. La explicación radica en que muchos accesos dependen de tecnologías que no ofrecen la misma simetría ni la eficiencia de la fibra óptica hasta el hogar, lo que limita la capacidad productiva y el acceso a servicios digitales exigentes.

Liderazgo en Cobertura Móvil 4G y Desigual Distribución 5G

En el ámbito de la telefonía móvil, Antioquia se posiciona como un líder nacional en el despliegue de infraestructura, solo superado por Bogotá y duplicando los índices de Cundinamarca (excluyendo la capital). El departamento cuenta con presencia de tecnologías 2G, 3G, 4G y 5G. En la tecnología 4G, Claro registra la mayor cobertura, alcanzando el 94,67% del área de las cabeceras municipales y centros poblados, seguida por Tigo con 86,18%, Movistar con 86,13% y WOM con 68,97%.

Advertisement

A pesar de este liderazgo general, la cobertura 5G muestra una distribución más heterogénea. De los 228 municipios del país con algún nivel de cobertura 5G, 41 se encuentran en Antioquia, lo que equivale al 32,8% de sus 125 municipios. Claro lidera este despliegue con un 19,22% de cobertura en el área de cabeceras, mientras que Tigo y Movistar, mediante su despliegue conjunto, registran un 16,40%. Esta disparidad indica que, aunque hay infraestructura, el acceso equitativo a las tecnologías más recientes aún requiere ajustes en la planificación territorial.

Barreras Normativas y el Reto de la Infraestructura Local

Uno de los obstáculos más críticos identificados es la presencia de barreras normativas en 41 municipios del departamento, que dificultan la instalación física de antenas y redes de telecomunicaciones. Paola Vélez Marroquín explica que la conectividad funciona como una cadena, donde el eslabón final, asociado a la infraestructura de acceso, requiere la instalación efectiva de antenas, postes y el tendido de fibra. Si existen restricciones locales para esta instalación, las inversiones en redes de transporte nacionales no se traducen en servicios efectivos para la población.

La geografía y la topografía juegan un papel fundamental en esta desigualdad. El Valle de Aburrá no enfrenta las mismas condiciones que los municipios rurales y dispersos, donde las distancias y los costos de infraestructura plantean dificultades adicionales. Por ejemplo, en Abejorral, Claro alcanza una cobertura del 99,11% del área urbana con dos estaciones base 4G. En contraste, en Campamento, con una sola estación, la cobertura cae al 47,67%, aunque Tigo y Movistar logran cercarse al 66% gracias a su distribución diferente. Esto evidencia que el número de estaciones no lo es todo; la ubicación y las condiciones locales son determinantes.

Estrategias Regulatorias para Equilibrar el Mercado

Ante este escenario, la CRC está fortaleciendo las mediciones territoriales de calidad y la información pública sobre la infraestructura. El objetivo es facilitar que más proveedores puedan prestar servicios y reducir la concentración del mercado, un riesgo constante en el sector de las telecomunicaciones. Al mejorar la transparencia y simplificar los procedimientos para la instalación de infraestructura en los municipios con barreras, se busca que los avances tecnológicos lleguen de manera más equilibrada a todo el territorio.

Advertisement

La comisionada Vélez Marroquín advierte que la evolución favorable de la penetración no debe ocultar la necesidad de una transición tecnológica urgente. Para cerrar la brecha con el promedio nacional y garantizar servicios de alta calidad, es indispensable que las administraciones municipales locales colaboren con el despliegue de infraestructura de acceso. Solo mediante una coordinación entre la regulación nacional, la inversión privada y la implementación local efectiva, Antioquia podrá asegurar que la conectividad sea una herramienta real de desarrollo para todos sus ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica.