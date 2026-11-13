Desafíos de seguridad en Norte de Santander: cuantificación de coca y uso de drones

El secretario de Seguridad de Norte de Santander analiza la compleja situación en el Catatumbo, destacando la presencia de más de 50.000 hectáreas de coca y los ataques con drones que afectan la presencia institucional.

El Secretario de Seguridad departamental de Norte de Santander, identificado como Quintero, ha emitido un diagnóstico detallado sobre la crisis de orden público que vive la región, advirtiendo que la institución enfrenta dificultades significativas para recuperar la presencia institucional en las zonas afectadas por la confrontación armada. Este reconocimiento oficial surge tras un periodo de cuatro años en el que grupos al margen de la ley consolidaron su control territorial, aprovechando la ausencia del Estado para expandir sus operaciones ilegales y aumentar su poderío militar y logístico en el territorio.

Impacto de operaciones militares y uso de drones

La tensión en el sector se intensificó recientemente con la muerte de cuatro militares y la herida de otros cinco en combate directo, además de la ejecución de acciones mediante el uso de drones cargados con explosivos en el corregimiento de Filo el Gringo, ubicado en el municipio de El Tarra. Estas acciones ofensivas han generado no solo víctimas en las filas de la Fuerza Pública, sino que también han provocado afectaciones directas a personas ajenas al conflicto y han obligado a la evacuación de instituciones educativas en las zonas aledañas, lo cual representa una de las mayores preocupaciones para las autoridades locales.

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Estrategias y respuesta institucional a la amenaza

Quintero explicó durante una entrevista en Caracol Radio que la Fuerza Pública logró restablecer la movilidad en el área afectada en menos de una hora tras la llegada de los elementos de seguridad al lugar. Sin embargo, el funcionario también se refirió a la complejidad técnica y operativa que implica la defensa contra los drones explosivos, admitiendo que es bastante complejo para los militares mantener una ofensiva efectiva mientras enfrentan esta nueva modalidad de ataque que altera la dinámica tradicional del combate en la región.

Cuantificación de cultivos ilegales y factores estructurales

Para entender la profundidad de la crisis, el funcionario señaló que existen más de 50.000 hectáreas de coca entre los factores estructurales que han permitido la permanencia de los grupos armados ilegales en la región. Según relató, habitantes de la zona le manifestaron a las autoridades que los dispositivos utilizados en los ataques contra los militares eran de una complejidad elevada, lo que evidencia las dificultades para contener la capacidad de acción de estos grupos en un escenario rural con problemáticas sociales arraigadas desde hace mucho tiempo.

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Ampliación de riesgos en municipios no catadebeños

Aunque el foco principal permanece en el Catatumbo, Quintero advirtió sobre hechos relacionados con la violencia en otros municipios de Norte de Santander que no hacen parte de esta zona geográfica específica, aunque enfrentan riesgos asociados a la expansión de los grupos ilegales. Se ha incrementado el pie de fuerza militar y se han desarrollado operaciones, incluidos bombardeos, frente a la utilización de drones explosivos, mientras persisten los enfrentamientos por el control territorial y el interés de grupos ilegales en corredores que conectan con otras regiones del país.

Próximos pasos y prioridades de seguridad pública

La situación mantiene varios frentes de preocupación para las autoridades departamentales, centrados en la recuperación del control territorial en el Catatumbo y la protección de las comunidades frente a los ataques con explosivos que afectan la vida civil. Las acciones para recuperar el control de estos territorios deben responder a dinámicas de seguridad distintas que integren no solo la fuerza militar, sino también la atención a las problemáticas sociales que han permitido la permanencia de la ilegalidad, buscando prevenir nuevas afectaciones en otros municipios de Norte de Santander ante la persistente amenaza de los grupos al margen de la ley.