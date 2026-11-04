Desalojo de Huerta Óscar Huertas en Tunjuelito por TransMilenio

TransMilenio e IDU inician desalojo en San Vicente para instalar 40 buses. La comunidad defiende la Huerta Óscar Huertas y su labor agroecológica.

La madrugada del miércoles 4 de noviembre marcó el inicio de un operativo de desalojo que enfrenta a la comunidad de San Vicente con las autoridades distritales en Bogotá. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y TransMilenio ejecutan esta intervención sobre el terreno donde opera la Huerta Popular Óscar Huertas y las canchas deportivas locales, en la localidad de Tunjuelito. Este conflicto urbano expone la tensión directa entre los planes de expansión de infraestructura de transporte masivo y la preservación de espacios verdes comunitarios consolidados durante décadas.

Motivos técnicos del desalojo proyectado

La razón oficial para el retoma inmediato del predio es la necesidad operativa de TransMilenio para desplegar cuarenta buses biarticulados adicionales. Las entidades gubernamentales argumentan que este espacio es indispensable para ampliar el patio taller ubicado en la intersección de Gaitán Cortés con la avenida Boyacá. Según informaron los funcionarios presentes, la prioridad institucional reside en optimizar la capacidad logística de la flota de transporte público de la capital colombiana ante la creciente demanda de movilidad.

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Comunicación tardía a la comunidad organizada

Katherine Herrera, integrante clave del proceso comunitario, reveló que los residentes tuvieron conocimiento de la intención de intervenir el terreno durante una reunión convocada por el IDU y TransMilenio el viernes 23 de octubre. Aunque el encuentro estaba originalmente anunciado para socializar avances sobre el proyecto del metro, las entidades comunicaron allí su decisión de iniciar el procedimiento de desalojo en un plazo de diez días. Los habitantes solicitaron inmediatamente una copia formal del acta de la reunión, pero aseguran que dicha documentación no ha sido entregada hasta la fecha actual.

Historial de desacuerdos institucionales

Este enfrentamiento no surge de la nada, sino que es consecuencia de varios años de negociaciones fallidas entre los vecinos y las entidades distritales. En abril de 2024, representantes del IDU y TransMilenio se reunieron con habitantes del barrio San Vicente Ferrer para discutir la posible intervención. Durante esa mesa de diálogo, la comunidad presentó argumentos sólidos sobre la importancia ambiental, deportiva y social del lugar, solicitando estudiar alternativas para conservarlo. Sin embargo, según relatan los residentes, un representante del IDU declaró entonces que el desalojo era inevitable, aunque permitían el uso temporal del predio mientras duraba el trámite administrativo.

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Resistencia basada en prácticas agroecológicas

La Huerta Popular Óscar Huertas, anteriormente conocida como Huerta El Tunjo, funciona como un eje central de cohesión social en el sector. Sus integrantes organizan jornadas de trabajo colectivo denominadas mingas donde participan adultos mayores, jóvenes, estudiantes y familias vinculadas a escuelas de fútbol. El proyecto se fundamenta en principios de agroecología, permacultura y agricultura sintrópica, imitando los ecosistemas forestales para regenerar el suelo. Mediante técnicas innovadoras como las pacas biodigestoras Silva y lombricultivos, han transformado más de media tonelada de residuos orgánicos que, de otro modo, terminarían en el relleno sanitario Doña Juana.

Impacto social y futuro incierto del espacio

El desalojo amenaza no solo la producción de alimentos locales, sino también un escenario vital de aprendizaje ambiental y participación ciudadana. Los miembros de la huerta exigen que se reconozca públicamente el trabajo comunitario construido a lo largo de los años para recuperar y mejorar el territorio barrial. La situación deja en el aire el destino final de uno de los pocos espacios verdes restantes en San Vicente, planteando un debate urgente sobre cómo equilibrar las necesidades de infraestructura vial con la protección de la memoria histórica y la seguridad alimentaria de los vecinos de Tunjuelito.