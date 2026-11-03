Desalojo Jardín Manrique: Propietaria Fabiola y deuda de 2.100 millones de pesos

Análisis del desalojo de 73 familias en el barrio Jardín, Medellín. La propietaria Fabiola tiene 128.000 metros y una deuda fiscal de 2.100 millones, mientras la alcaldia prioriza la seguridad por riesgo de quebrada.

El reciente desalojo de 73 familias del barrio Jardín, ubicado en la comuna 3 de Manrique en Medellín, ha revelado una compleja realidad jurídica sobre la tenencia de la tierra. Las viviendas demolidas se edificaron en predios que pertenecen legalmente a una única persona, una mujer de avanzada edad identificada como Fabiola. Esta propietaria heredó la titularidad de 128.000 metros cuadrados de terreno a través de sucesiones familiares, sin haber recibido compensación económica alguna por la ocupación de sus tierras por parte de residentes e instituciones durante décadas.

Origen de la propiedad en Manrique

La historia de estos terrenos se remonta a principios de la década de 1990, cuando la familia Cock, de origen británico, llegó a Antioquia para aprovechar los recursos mineros y la arcilla de las montañas. Este grupo comenzó a adquirir grandes extensiones en la zona norte de la ciudad a varios terratenientes locales, consolidando un vasto dominio territorial. Con el tiempo, la familia Cock permitió que sus trabajadores y otros colonos construyeran viviendas en estos espacios sin ningún tipo de control oficial ni planificación urbana adecuada.

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Esta falta de regulación condujo a que la familia Cock fuera catalogada históricamente como "urbanizadores piratas", ya que facilitaron la ocupación de la zona sin garantizar servicios públicos básicos ni escrituración legal para los habitantes. Como consecuencia de este proceso, miles de familias que habitan esta porción de Medellín carecen actualmente de escrituras de sus hogares, a pesar de haber vivido allí durante generaciones. Los terrenos siguen bajo la propiedad de la familia Cock o han sido transferidos a terceros en diversos movimientos legales, manteniendo una situación jurídica muy particular.

En este contexto de herencia y transmisión patrimonial es donde entra Fabiola, quien recibió más de 128.000 metros cuadrados en la parte alta de la comuna 3. Aunque posee un conocimiento básico sobre la extensión de su tierra, es consciente de la enorme dificultad para evacuar las 685 viviendas que actualmente se encuentran sobre sus predios. La situación se vuelve aún más crítica al analizar el marco legal y social que rodea esta propiedad privada inserta en un tejido urbano informal.

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El conflicto legal y la deuda fiscal

Janeth Barón Caballero, representante legal de Inversiones Barón & Caballero, administra los procesos jurídicos relacionados con los predios de esta mujer mayor. La familia solo controla una vivienda donde reside la propietaria con su madre, además de otros terrenos que permanecen desocupados. Cuando la Alcaldía inició el desalojo en el barrio Jardín, el equipo legal identificó que los terrenos intervenidos correspondían a Fabiola, lo que les llevó a interponer acciones legales por intervención en predio privado. Barón afirmó que actuaron para proteger los derechos de propiedad de su representada frente a la administración distrital.

Con el apoyo de un equipo de profesionales, Fabiola fue considerada una urbanista empírica que intentó regularizar la situación. Interpuso una acción de tutela a finales de septiembre para frenar las demoliciones, argumentando que las propiedades no estaban en zona de alto riesgo según el Plan de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, el 30 de septiembre un juez avaló la postura de la administración, permitiendo continuar con el desalojo por temas de seguridad. El fallo indicó que no se acreditó conducta omisiva de las entidades accionadas, decisión que fue apelada y aún aguarda veredicto.

Un aspecto económico crucial en este conflicto es la millonaria deuda del impuesto predial que acumula la propietaria. Actualmente, la cuenta por pagar asciende a 2.100 millones de pesos, una cifra equivalente al valor de una casa de lujo en sectores exclusivos de Medellín o el sur del Valle de Aburrá. La factura está a nombre de Fabiola, quien no tiene capacidad financiera para cubrir ni siquiera una parte de esta deuda, incluso si vendiera la única casa en la que vive. Esta situación económica limita seriamente sus opciones para resolver el conflicto de propiedad.

Propuesta de legalización y riesgo ambiental

Frente a este panorama, Barón propuso a la Alcaldía una solución mediante el cruce de cuentas para adquirir los predios y legalizar las viviendas ubicadas allí. Esta iniciativa busca regularizar la situación de las más de 685 casas mediante la integración de la deuda fiscal con la compra de los terrenos. Sin embargo, hasta el momento la administración no ha dado respuesta a esta propuesta, mientras continúa desarrollando otros proyectos urbanísticos en la zona. La falta de comunicación ha generado indignación en la propietaria y su representante legal.

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La administración distrital justifica el desalojo basándose en un estudio que evidencia un riesgo significativo por la ubicación de las viviendas, situadas a centímetros del caudal de la quebrada La Máquina. Este peligro es tangible para la comunidad, ya que la quebrada se desbordó el pasado 3 de abril, evento trágico que cobró la vida de un niño de cinco años. La prioridad de la alcaldía es la seguridad de los habitantes, argumentando que la intervención es necesaria para prevenir desastres naturales en una zona geográficamente vulnerable.

No obstante, Barón señala que se les excluye de los procesos de legalización y toma de decisiones, pero se les notifica constantemente para los cobros tributarios. Consideran que la administración no los tiene en cuenta para resolver la problemática estructural, pero sí para la tributación mensual con sus respectivos intereses. Este desequilibrio entre la responsabilidad fiscal y la protección de derechos de propiedad refleja las tensiones en la gestión urbana de Medellín, donde la historia de colonización informal choca con la planificación moderna y los riesgos ambientales.