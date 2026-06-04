Desaparece ciudadano costarricense en Colombia durante viaje frecuente a Santa Fe

Alejandro Calderón, de 42 años, fue visto por última vez el 29 de mayo en Santa Fe, Colombia, tras contactar a su esposa desde un hotel. Su familia pide ayuda a las autoridades para localizarlo.

Un ciudadano costarricense de 42 años, identificado como Alejandro Calderón, se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 29 de mayo en Colombia , país donde se hallaba de viaje.

Según información recabada, el hombre había contactado a su esposa para informarle que se alojaba en un hotel de la localidad de Santa Fe, pero desde entonces no se sabe nada de su paradero. La familia, residente en Costa Rica, ha hecho un llamado urgente a las autoridades colombianas para que intensifiquen la búsqueda y determinen su ubicación. Se conoce que el desaparecido medía 1,72 metros, tenía tez trigueña, contextura ancha, ojos café claros y cabello negro.

En el momento de su desaparición, vestía pantalón negro y suéter con gorro del mismo color. Su hermano, Andrey Calderón, declaró que los viajes a Colombia eran frecuentes para él y que, al parecer, salió del hotel llevando únicamente su celular y su billetera. Previamente, había comprado ropa tanto para hombre como para mujer, mercancía que dejó en el hospedaje antes de salir a comer, tras lo cual se perdió todo contacto.

La desaparición ha generado preocupación en ambos countries, especialmente en la comunidad costarricense que sigue el caso de cerca. Las autoridades colombianas, en coordinación con la cancillería de Costa Rica, han abierto una investigación para localizar al hombre, aunque hasta el momento no se han dado a conocer avances significativos. La familia ha proporcionado fotografías y detalles físicos para facilitar su identificación en caso de ser avistado.

Además, han circulado la información en redes sociales y medios locales, pidiendo que cualquier persona que lo haya visto se comunique con las líneas de emergencia. Se menciona que el viaje era de carácter personal y que no se reportaron incidentes previos en el hotel donde se hospedaba. El entorno cercano afirma que no tenía enemistades conocidas ni problemas que justifiquen una desaparición voluntaria.

Mientras tanto, el alcalde de Santa Fe, Jorge Galán, se reunió recientemente con la presidenta de la Corte Constitucional de Colombia, aunque no se especifica si el caso de Alejandro Calderón fue parte de la agenda. Este encuentro ha generado especulaciones en algunos sectores sobre la posible intervención de altas instancias judiciales en la investigación.

No obstante, fuentes oficiales indican que la reunión estaba programada con anterioridad y abordó temas de seguridad municipal. La familia insiste en que la prioridad es encontrar a Alejandro sano y salvo, y piden que no se politice el asunto. La cancillería costarricense ha ofrecido apoyo consular y está en contacto con los familiares para brindarles asistencia. Se desconoce si hubo actividad en su teléfono móvil después de la última comunicación, lo que podría ayudar a rastrear su ubicación.

Las autoridades colombianas han activado el protocolo de búsqueda para personas desaparecidas, que incluye revisión de cámaras de seguridad en la zona y entrevistas a testigos. Hasta el cierre de esta información, no hay pistas firmes sobre su paradero, lo que mantiene a la familia en un estado de angustia constante. Se espera que en las próximas horas se proporcionen más detalles sobre las diligencias realizadas





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