Desaparece el glaciar de los Cerros de la Plaza: una señal más del impacto del cambio climático en Colombia

El Ideam confirma la extinción del glaciar de los Cerros de la Plaza en la Sierra Nevada de Güicán, un claro reflejo del avance del cambio climático y sus consecuencias en los ecosistemas de alta montaña colombianos. La noticia detalla la evolución del fenómeno y sus implicaciones.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( Ideam ) ha confirmado la desaparición del glaciar de los Cerros de la Plaza, ubicado en la Sierra Nevada de Güicán o El Cocuy, el mes pasado. Este evento, resultado del cambio climático , representa una pérdida significativa para el ecosistema y una clara señal de la transformación que está sufriendo el planeta.

La entidad, a través de su cuenta de X, ha publicado imágenes que documentan la extinción gradual del glaciar a lo largo de los años, demostrando la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas urgentes.\El Ideam detalla que el glaciar, que a mediados del siglo XIX cubría una superficie de aproximadamente 5,5 kilómetros cuadrados, se había reducido a solo 0,15 kilómetros cuadrados en 2016. La situación actual es aún más alarmante: su cobertura es de cero. La entidad enfatiza que esta extinción es definitiva y resultado de una combinación de factores interrelacionados. Entre ellos, destaca el aumento sostenido de la temperatura, la disminución de las precipitaciones en forma de nieve y la altitud relativamente baja del glaciar (cercana a los 5.000 metros) para las condiciones climáticas actuales. El Ideam también señala que los glaciares en la región de los Andes tropicales son particularmente vulnerables a estas variaciones. El monitoreo satelital ha sido crucial no solo para documentar la extinción, sino también para comprender con mayor precisión la velocidad y los impactos del cambio climático en Colombia. La pérdida del glaciar de los Cerros de la Plaza, ubicado en la Cordillera Oriental entre los departamentos de Boyacá, Casanare y Arauca, tiene implicaciones que van más allá del paisaje, afectando la regulación hídrica y los ecosistemas de alta montaña. La Sierra Nevada de Güicán o El Cocuy, que albergaba este glaciar, es la mayor superficie glaciar de Colombia. \El Ideam advierte que la desaparición de este glaciar no es un hecho aislado, sino una manifestación visible de un sistema climático en constante cambio. La entidad considera que lo sucedido es una clara advertencia: el cambio climático es una realidad que ya está transformando nuestros territorios. La pérdida de los glaciares afecta la disponibilidad de agua, la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas de alta montaña. El Ideam subraya la importancia de implementar medidas de adaptación y mitigación para frenar los efectos del cambio climático y proteger los ecosistemas vulnerables. El mensaje final es contundente: la desaparición del glaciar es una llamada de atención que exige una acción inmediata y coordinada a nivel global para preservar el futuro del planeta. Este evento representa una pérdida irreparable y un recordatorio de la urgencia de abordar el cambio climático de manera integral





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