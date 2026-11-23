Violeta Muñoz, 15, desaparece en Bello mientras Alejandro Correa, también 15, es hallado con vida en Medellín. Autoridades activan rutas de búsqueda urgente.

Las autoridades en el Valle de Aburrá están intensificando los esfuerzos para localizar a Violeta Muñoz Pineda, una adolescente de 15 años cuya última vez que se tuvo noticias fue a las 3:00 de la madrugada del lunes 23 de noviembre en el municipio de Bello. Simultáneamente, se confirmó el hallazgo con vida de Alejandro Correa Arenas, quien también tenía 15 años y había estado desaparecido desde el 18 de noviembre en Medellín, lo que ha elevado la alarma social por la seguridad de los menores.

Detalles del caso Violeta Muñoz Pineda

La familia de Violeta Muñoz Pineda reportó su desaparición tras notar conversaciones sospechosas en sus redes sociales con una persona desconocida que utilizaba lenguaje inusual para su edad. Según el testimonio de sus allegados, la adolescente salió de su vivienda en el sector de la Clínica del Norte en Bello portando maletas y su teléfono celular, sin que hasta la fecha se haya podido establecer su destino final ni el paradero exacto de la persona con quien se comunicaba.

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Aunque existen sospechas fundadas de que Violeta podría estar en contacto con un hombre de mayor edad, la Fiscalía y la Policía Nacional no han confirmado la identidad de este tercer individuo ni las circunstancias precisas que motivaron su salida repentina. Las autoridades de las Alcaldías de Bello y Medellín han desplegado operativos congiuntos para recabar testimonios y revisar registros de tránsito en las inmediaciones donde fue vista por última vez.

Rescate de Alejandro Correa Arenas

Alejandro Correa Arenas fue encontrado con vida la tarde del lunes 23 de noviembre, poniendo fin a una búsqueda que comenzó el miércoles 18 de noviembre cuando fue reportado como desaparecido en el sector de Santo Domingo Savio, ubicado en la comuna 1 de Medellín. La labor de rescate incluyó la vigilancia exhaustiva de cámaras de seguridad y recorridos realizados por la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín, la Policía Nacional y la Policía de Infancia y Adolescencia.

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Durante el fin de semana, vecinos, amigos y familiares organizaron una velatón para solicitar al público información sobre el paradero del joven. Antes de su hallazgo, existía un reporte no confirmado que señalaba que Alejandro se había desplazado hacia la Terminal de Transporte del Norte, motivo por el cual los efectivos policiales ampliaron el perímetro de búsqueda en esa zona estratégica de transporte público.

Estadísticas y cifras de desapariciones

Los casos de Violeta y Alejandro se enmarcan en una estadística preocupante gestionada por la Ruta Urgente de Búsqueda del Distrito Metropolitano. Entre enero de 2024 y septiembre de 2026, se registraron un total de 538 reportes de menores de edad desaparecidos en la región, evidenciando una tendencia que mantiene en alerta constante a las instituciones de protección infantil.

De los 538 casos reportados, la inmensa mayoría, específicamente 504 menores, fueron localizados con vida, mientras que ocho fueron encontrados sin vida y 26 casos permanecían activos en la ruta de búsqueda en el momento de la publicación de estos datos. La mayoría de los reportes correspondió a adolescentes, ya que 474 de los niños y niñas tenían edades comprendidas entre 12 y 17 años, grupo demográfico que representa el mayor volumen de las alertas.

Recomendaciones y líneas de atención

Carlos Alberto Arcila Valencia, secretario de Paz y Derechos Humanos, ha emphasized que una ausencia voluntaria no debe normalizarse cuando se trata de un menor, pues puede estar vinculada a situaciones de riesgo como la violencia intrafamiliar. La Secretaría de Paz y Derechos Humanos ha instado a la ciudadanía a reportar cualquier desaparición de inmediato, sin esperar a que transcurran las 24 o 32 horas que habitualmente se requieren.

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Quienes tengan información vital sobre la paradero de Violeta Muñoz Pineda pueden contactar a la Ruta Urgente de Búsqueda de Bello, disponible las 24 horas en los teléfonos 300 448 00 00 y 604 322 48 48. Asimismo, está habilitada la línea 305 404 53 79 de la Alcaldía de Medellín y la línea de emergencias 123 para recibir datos que permitan activar los protocolos de búsqueda y protección.