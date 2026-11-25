Una avioneta Cessna 210 con seis personas cayó al mar en Misisipi. Equipos de búsqueda rescatan restos pero localizan a los ocupantes del vuelo.

Una avioneta modelo Cessna 210 transportando a seis personas se estrelló en las aguas del Golfo de México este martes 24 de noviembre. El siniestro ocurrió cerca de la zona de Pascagoula en el estado de Misisipi, Estados Unidos, y involucraba a cuatro adultos y dos menores de ocho y diez años. Las autoridades confirman que la aeronave cayó al mar, pero hasta el momento no se ha logrado localizar a ningún sobreviviente ni a los cuerpos de las víctimas.

Detalles del descenso y pérdida de contacto

La Administración Federal de Aviación (FAA) reportó que el accidente sucedió alrededor de las 15:30 horas. La aeronave cubría la ruta aérea entre Nueva Orleans, Luisiana, y Fort Myers, Florida. Según informaciones preliminares, el avión realizó un descenso extremadamente rápido justo antes del impacto con la superficie del agua.

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Juan Ros, oficial de asuntos públicos del Sector Móvil de la Guardia Costera de Estados Unidos, confirmó que la pérdida de comunicación coincidió con el inicio del descenso crítico. El equipo de control radar registró que la avioneta bajaba a una velocidad de 10.000 pies por minuto. Esta caída abrupta fue la última señal registrada antes de que la aeronave desapareciera de los sistemas de monitoreo.

Operativo de búsqueda y restos localizados

Los equipos de emergencia y rescatistas han recuperado fragmentos de la estructura del avión, chalecos salvavidas y balsas salvavidas dispersas en el mar. No obstante, a pesar de estos hallazgos, las autoridades mantienen el operativo en curso sin haber encontrado a los seis ocupantes. La búsqueda se centra en un área situada a dos millas náuticas al noreste de Horn Island, una isla barrera designada como área silvestre.

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El acceso a Horn Island es limitado y solo posible mediante embarcaciones privadas, lo que añade complejidad a las operaciones de rescate en la zona. La Guardia Costera encabeza el despliegue de recursos para rastrear el perímetro marítimo. Este esfuerzo cuenta con el respaldo logístico y técnico del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi y de la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson.

Investigación oficial y próximos pasos

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ha informado que está al tanto del siniestro aéreo y está recopilando información para determinar las causas del accidente. La FAA ha indicado oficialmente que la NTSB dirigirá la investigación completa del incidente. El objetivo es esclarecer los factores que llevaron al descenso fatal y al impacto en aguas costeras.

Los investigadores analizarán los datos del radar y los restos recuperados para reconstruir la secuencia de eventos. Se espera que los hallazgos de la NTSBClarifiquen si hubo fallos mecánicos o errores humanos. Mientras tanto, las familias de los pasajeros y las autoridades continúan esperando actualizaciones sobre el paradero de los involucrados.