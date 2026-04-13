Desaparecidos en Monserrate: Búsqueda intensa tras más de 18 horas sin rastro

Un operativo de búsqueda se mantiene activo en el cerro Monserrate de Bogotá tras la desaparición de siete personas, incluyendo menores de edad. Las autoridades y organismos de socorro trabajan contrarreloj, utilizando tecnología avanzada y estrategias coordinadas para encontrar a los excursionistas.

Más de 18 horas han transcurrido desde que se reportó la desaparición de siete personas en el cerro Monserrate , un icónico destino turístico y religioso en Bogotá . El grupo, compuesto por cinco menores de edad y dos adultos, inició su recorrido por los senderos del cerro y, tras perder contacto con ellos en la mañana del domingo 12 de abril, las autoridades distritales y los organismos de socorro activaron un amplio operativo de búsqueda .

La falta de comunicación con los excursionistas generó preocupación y movilizó a la Policía de Carabineros, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y otros equipos de rescate para peinar la zona en busca de pistas que conduzcan al paradero del grupo desaparecido. Los esfuerzos de búsqueda se intensificaron durante la noche del domingo y continuaron sin pausa durante el lunes, utilizando diversos recursos técnicos y estratégicos para cubrir la mayor extensión posible del cerro.

Inicialmente, la Policía de Carabineros realizó labores de rastreo en los caminos habilitados, pero al no obtener resultados, se decidió reforzar las operaciones durante la noche. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con unidades de las estaciones de Chapinero y Centro Histórico, desplegó el Equipo Técnico Especializado de Aeronaves No Tripuladas SART para realizar sobrevuelos con drones equipados con cámaras térmicas. El objetivo es identificar cualquier fuente de calor que pueda indicar la ubicación de los desaparecidos, especialmente en áreas de difícil acceso o donde puedan estar refugiados.

La información más valiosa para orientar la búsqueda proviene de la última comunicación que tuvo uno de los desaparecidos con su familia, una llamada que permitió delimitar el área donde podrían encontrarse. El capitán Rodolfo Barrera, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, detalló el alcance del operativo interinstitucional y las estrategias implementadas. Los equipos de rescate, incluyendo la Defensa Civil, PONALSAR, Policía Cívica e Idiger, trabajan en conjunto para cubrir los diferentes senderos y zonas del cerro. Se han conformado varios grupos que exploran rutas específicas, con el objetivo de optimizar la búsqueda y ampliar la cobertura.

El capitán Barrera enfatizó la coordinación entre las entidades y la determinación de continuar las labores hasta lograr el rescate de las personas desaparecidas y su entrega a sus familiares. El sargento William Díaz, también del Cuerpo Oficial de Bomberos, explicó el despliegue técnico y el uso de tecnología avanzada para la detección de señales de vida. Los sobrevuelos con aeronaves equipadas con sensores térmicos buscan identificar fuentes de calor, especialmente en áreas como el ‘Pico del Águila’ y los senderos menos transitados. La tecnología empleada permite detectar posibles refugios o áreas donde los desaparecidos podrían estar resguardándose.

Las autoridades presumen que los desaparecidos podrían estar refugiados en una cueva, lo que dificulta su ubicación. A pesar de los esfuerzos, que incluyen sobrevuelos con drones y la exploración de senderos, hasta el momento no se han obtenido resultados positivos. La búsqueda continúa de manera ininterrumpida, con las autoridades concentrando sus esfuerzos en las áreas señaladas por la última llamada y en los senderos menos transitados. La esperanza reside en encontrar pronto a los desaparecidos y reunirlos con sus familias.

En un segundo informe, se confirmó que las labores de búsqueda no se han detenido ni un minuto, pero hasta el momento, los resultados son negativos, a pesar del uso de drones con cámaras térmicas. Las autoridades mantienen la esperanza de encontrarlos y continúan explorando las zonas aledañas a los senderos y el área cercana al templo y las cascadas, mencionadas en la última comunicación.

Los equipos de rescate están utilizando todas las herramientas disponibles, desde la búsqueda terrestre hasta los sobrevuelos con tecnología de vanguardia, para intentar localizar a los desaparecidos. El despliegue de recursos y la coordinación interinstitucional demuestran el compromiso de las autoridades con la búsqueda y el rescate de los excursionistas. La información proporcionada por la última llamada telefónica se ha convertido en la pieza clave para enfocar los esfuerzos de búsqueda, ya que ofrece una posible ubicación inicial. Las autoridades continúan investigando y analizando cualquier pista o información relevante que pueda ayudar a encontrar a los desaparecidos y asegurar su regreso a casa. La situación en el cerro Monserrate sigue siendo un tema de gran preocupación para las autoridades y la comunidad, quienes esperan ansiosamente noticias sobre el paradero de los siete excursionistas.





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