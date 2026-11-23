Familia de Gabriel Alberto Cárdenas busca a adolescente de 17 años desaparecido en Bogotá el 19 de noviembre. Autoridades investigan tras usar aplicación de transporte.

La familia de Gabriel Alberto Cárdenas Morales, un joven de 17 años, ha iniciado una intensa búsqueda desde el jueves 19 de noviembre en la ciudad de Bogotá. El caso se desencadenó cuando el adolescente perdió el rastro tras abordar un vehículo solicitado a través de una aplicación de transporte, supuestamente con destino a sus estudios. La comunidad y las autoridades colaboran en esta operación para localizar al menor, cuyo paradero permanece desconocido desde aquel día.

Detalles del movimiento en la Universidad de Los Andes

Viviana Morales Puentes, la madre de Gabriel, confirmó que su hijo utilizó un servicio de transporte aplicativo el 19 de noviembre para trasladarse hacia la Universidad de los Andes. A pesar de que el destino era claro, los registros oficiales de acceso a la institución educativa demuestran que el joven nunca pisó sus instalaciones. Este hecho es clave en la investigación, ya que indica que el adolescente desembarcó o bajó del vehículo en un sector cercano al campus sin ingresar al recinto.

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La familia logró rastrear que Gabriel llegó hasta las inmediaciones del centro educativo, pero a partir de ese punto las comunicaciones se cortaron. No existe constancia de que haya cruzado los controles de seguridad ni de que haya ingresado a las aulas. Esta desconexión inmediata con el entorno universitario ha llevado a los investigadores a ampliar el cerco de búsqueda en los alrededores, donde se perdió toda señal de su ubicación.

Vestimenta y características físicas para la identificación

Para facilitar la identificación de Gabriel Alberto Cárdenas, su madre Viviana Morales Puentes detalló su apariencia física y la ropa que portaba el día de su desaparición. El joven mide aproximadamente 1,75 metros de estatura y presenta una contextura delgada. Entre sus rasgos distintivos se encuentran el cabello muy rizado, con textura casi afro, ojos de color café y un rostro delgado, características que los familiares esperan que ayuden a su reconocimiento público.

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Sobre la vestimenta, se especifica que llevaba un pantalón de color azul petróleo, una chaqueta negra y tenis negros. Se presume que debajo de la chaqueta, que portaba subida, vestía una camisa también negra. Adicionalmente, el adolescente transportaba un morral de color negro. Estos elementos son cruciales, ya que la ropa que usaba el 19 de noviembre es la última conocida y servirá de referencia visual para cualquier ciudadano que lo haya visto posteriormente.

Colaboración ciudadana y estado actual de la investigación

Desde hace días, la familia de Gabriel mantiene un llamado urgente a la ciudadanía y a los medios de comunicación para obtener información relevante. Viviana Morales ha sido clara al solicitar que cualquier persona que tenga alguna pista sobre el paradero del joven se ponga en contacto con ellos o con las autoridades competentes. La colaboración de la comunidad es fundamental para reconstruir la línea de tiempo y entender los hechos que ocurrieron tras el descenso del vehículo.

Las autoridades competentes han activado los protocolos de búsqueda correspondientes para dilucidar qué sucedió con Gabriel Alberto Cárdenas Morales después de su llegada a la zona de la Universidad de los Andes. Hasta la fecha, no se han confirmado movimientos posteriores al descenso del transporte. La incertidumbre persiste mientras se analizan las evidencias disponibles y se sigue rastreando al adolescente, con la esperanza de que alguien haya observado su última trayectoria conocida.