Desaparición de José David Corredor Mesa, estudiante de la Universidad Nacional en Medellín

Su familia pide información sobre el paradero de José David Corredor Mesa, desaparecido desde el sábado 7 de noviembre tras salir hacia El Poblado en Medellín.

La desaparición del estudiante José David Corredor Mesa mantiene en alerta a su familia y a la comunidad de la Universidad Nacional, sede Medellín. El joven, que cursa Ingeniería Industrial, cumple 25 años este martes 10 de noviembre sin que sus allegados sepan dónde se encuentra.

Desde el sábado 7 de noviembre no hay señales confirmadas de su paradero. Su celular permanece apagado, y sus padres y hermanos viajaron desde Duitama, Boyacá, para adelantar la búsqueda en el Valle de Aburrá.

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Última ruta registrada de José David Corredor Mesa

Las cámaras del Metro de Medellín registran que José David viajó hacia la estación El Poblado y se bajó cerca del centro comercial Monterrey. Según su familia, las mismas cámaras muestran su salida de la zona hacia las 8:00 de la noche.

Según su hermano Juan Carlos Corredor Mesa, José David salió de la unidad residencial en Envigado donde vivía con su hermana Cindy hacia las 5:40 o 5:45 de la tarde del sábado 7 de noviembre. Le dijo a la familia que iría a retirar un portátil que estaba en reparación.

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Juan Carlos explicó que su hermano no tenía planes de encontrarse con nadie ni avisó sobre otro destino. Pensaba regresar al apartamento después de recoger el equipo, como lo hacía en su rutina normal.

El Metro informó que no volvió a usar el sistema y, hasta el momento, nadie ha contactado a la familia con alguna pista. Al caer la noche, su hermana intentó comunicarse con él sin respuesta, y Juan Carlos encontró el celular apagado.

Denuncia ante la Fiscalía y plan de búsqueda

La familia acudió a la Policía y se activó un plan de búsqueda, mientras la denuncia ante la Fiscalía quedó radicada en la madrugada del domingo 8 de noviembre. Ambas instancias trabajan en la reconstrucción de los movimientos del joven.

Juan Carlos señaló que el comportamiento era atípico para su hermano, por lo que decidieron no esperar las 48 horas y reportar de inmediato. Según explicó, las primeras 24 horas son cruciales en este tipo de casos.

Además, la familia activó una ruta de consulta con hospitales. Sus allegados revisan cámaras de seguridad junto a las autoridades para establecer si José David pudo viajar a otra ciudad, si fue víctima de un hecho delictivo, si está desorientado o si sintió pánico por alguna situación.

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Universidad y Alcaldía se suman a la búsqueda

La Universidad Nacional, sede Medellín, activó este martes 10 de noviembre la ruta de búsqueda a través de Bienestar y publicó el caso en sus redes sociales. La institución también adelanta indagaciones internas con compañeros, profesores y representantes estudiantiles.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que las autoridades trabajan para encontrar a José David. Juan Carlos describió a su hermano como una persona pacífica y alegre, sin amenazas ni problemas conocidos con nadie, y aficionado al atletismo.

José David ha corrido en varias carreras en Medellín, Envigado y Sabaneta, y siempre mantiene contacto con sus padres cuando sale de casa. Por eso, según su familia, no es normal que pase días sin comunicarse. Los vecinos también se muestran preocupados.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta gris de cuello redondo, jean azul oscuro y zapatos Adidas blancos de rayas negras, y llevaba una maleta naranja. Quien tenga información puede comunicarse con la Ruta Urgente de Búsqueda de la Alcaldía de Medellín, al 305 404 53 79, o escribir a busqueda_antioquia@antioquia.gov.co, canal de la Gobernación de Antioquia.

La familia pidió a José David que, si escucha este llamado, sepa que lo apoyan y lo esperan con los brazos abiertos. Juan Carlos aseguró que, si lo ocurrido tiene relación con algún asunto personal, no habrá reproche alguno, pues en la familia lo quieren mucho.