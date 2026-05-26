Desaparición de joven en el embalse de El Peñol: investigan fallas de seguridad en planchones

Búsqueda de Alexander Avendaño en el embalse de El Peñol pone de relieve la ausencia de chalecos salvavidas entre los pasajeros y desencadena una investigación sobre los protocolos de seguridad de las embarcaciones turísticas.

En el embalse de El Peñol, la búsqueda de un joven desaparecido ha derivado en una compleja operación de rescate que ha puesto en evidencia posibles fallos en los protocolos de seguridad de las embarcaciones turísticas tipo planchón.

El caso se centra en Alexander Avendaño Varela, de 22 años, originario de Medellín, quien abordó una plancha junto a varios acompañantes en el muelle de Guatapé y, según los informes, perdió el rastro al internarse en la zona conocida como Isla del Sol. Desde el momento en que se detectó la ausencia, los cuerpos de socorro locales iniciaron una intensa maniobra de localización que ha involucrado a más de una decena de buzos y a equipos de rescate de municipios vecinos, entre ellos Marinilla, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral.

Las labores, que se prolongan desde la madrugada del martes, se ejecutan a profundidades comprendidas entre 20 y 33 metros, lo que ha complicado la tarea debido a la baja temperatura del agua y a la escasa visibilidad que caracterizan a la zona en esa época del año. Los resultados de los videos publicados en redes sociales por testigos que se encontraban en otra embarcación cercana a la tragedia han revelado una segunda preocupación: la gran parte de los pasajeros que acompañaban a Avendaño no disponían de chalecos salvavidas.

Este hallazgo ha motivado la apertura de una investigación para determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad exigidos a las actividades de recreación acuática en el embalse. Autoridades locales y la Oficina de Turismo de Guatapé están revisando los protocolos de autorización de los operadores de planchones, con el objetivo de garantizar que todas las embarcaciones cuenten con el equipamiento de flotación necesario y que el personal a bordo esté debidamente capacitado para responder ante emergencias.

Mientras tanto, la operativa de búsqueda cuenta con el apoyo de dos embarcaciones adicionales equipadas con sonar de última generación y otras herramientas especializadas que permiten un rastreo más preciso del fondo del lago. Los bomberos voluntarios de El Peñol, responsables de la coordinación central, han señalado que la situación sigue siendo crítica y que la recuperación del joven desaparecido dependerá en gran medida de las condiciones climáticas y de la eficacia de los equipos de inmersión.

Las autoridades han pedido a la comunidad evitar el uso de embarcaciones sin los requisitos mínimos de seguridad y han instado a los visitantes a respetar las normas establecidas para prevenir futuros incidentes similares. La investigación continuará hasta esclarecer completamente las causas del accidente y se definan las responsabilidades correspondientes





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