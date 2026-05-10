Desaparición de niña de 13 años en Santander preocupa a su familia

Una familia en Girón, Santander, vive una situación de incertidumbre y desesperación luego de que su hija adolescente de 13 años desapareció hace casi una semana, sin ninguna noticia del lugar en el que se BEJILLA.

Incertidumbre y desesperación vive una familia en el municipio de Girón, Santander , tras la desaparición de una adolescente de 13 años de quien no se tiene información desde el pasado 7 de mayo, en la vereda Acapulco.

Según relató Emerson Sanabria, tío de la menor, la niña salió de su vivienda, luego de pedir permiso a su madre para encontrarse con unas amigas, como lo hacía habitualmente, sin embargo, nunca regresó a casa. Aproximadamente, a las 5:00 de la tarde, le pidió permiso a la mamá para salir con unas amigas, la mamá le dijo que sí y le dio dinero para que comieran algo, incluso la mamá habló con ella sobre las 5:40 y la niña le dijo que ya iba para la casa, pero no llegó.

La preocupación aumentó cuando la madre comenzó a llamarla insistentemente sin obtener respuesta, desde ese momento, la familia inició la búsqueda y dio aviso a las autoridades. La única pista conocida hasta ahora es que varias personas aseguraron haber visto a la menor abordando un vehículo de transporte conocido como ‘flota Cachira’ hacia las 6:00 de la tarde del mismo día de su desaparición, en la vereda....

Las autoridades avanzan en la recolección de cámaras de seguridad, entrevistas y rastreo de información para tratar de ubicar a la menor, se habló con la amiga con la que estaba, mientras la familia hace un llamado urgente a la ciudadanía para reportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla





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