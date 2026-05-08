Desaparición de periodista en Briceño reaviva preocupaciones sobre seguridad en zonas de conflicto

La desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia, ha puesto en evidencia las difíciles condiciones de seguridad en territorios controlados por grupos armados ilegales, incluso en zonas donde operan estructuras que participan en los diálogos de paz del Gobierno. El caso ha generado preocupación por la falta de garantías para periodistas en zonas de conflicto.

La desaparición del periodista independiente Mateo Pérez Rueda en la zona rural de Briceño , Antioquia , ha reavivado las preocupaciones sobre las condiciones de seguridad en territorios dominados por grupos armados ilegales, incluso en áreas donde operan estructuras que actualmente participan en los diálogos de la llamada ‘paz total’ del Gobierno Nacional.

Mateo, de 25 años, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y fundador del medio digital El Confidente, ingresó el pasado 5 de mayo a la vereda Palmichal para documentar los enfrentamientos entre el Ejército y el frente 36 de las disidencias de las Farc, una estructura que forma parte del bloque comandado por alias Calarcá Córdoba, uno de los líderes guerrilleros que hoy participa en los acercamientos impulsados por el presidente Gustavo Petro en el marco de la ‘paz total’. Cabe destacar que la orden de captura contra alias Calarcá se encuentra suspendida por decisión del Gobierno para facilitar las negociaciones con ese grupo armado.

Sin embargo, en municipios como Briceño, tanto habitantes como autoridades locales reconocen las dificultades para acceder a varias zonas rurales debido al control territorial ejercido por las disidencias. Antes de adentrarse en el territorio, Mateo buscó apoyo institucional. Según la información disponible, incluso la propia alcaldía de Briceño le recomendó no entrar a la zona debido a las condiciones de riesgo y la presencia armada en el lugar. A pesar de las advertencias, el periodista decidió continuar con el cubrimiento.

Horas después, se perdió la comunicación con él y comenzaron a circular versiones sobre un posible secuestro y asesinato. Con el paso de las horas, familiares y allegados comenzaron a reconstruir los últimos movimientos del joven comunicador a partir de testimonios entregados por habitantes de la región.

'Los habitantes pudieron presenciar la desaparición y asesinato de Mateo. Además, encontraron pertenencias de Mateo y nos dan pistas de lo que pasó', dijo Julián Pérez, familiar de Mateo. Según relataron sus allegados, miembros de la comunidad hallaron en la vereda Palmichal varias pertenencias que pertenecerían al periodista, entre ellas su motocicleta, las llaves, la billetera y el celular.

Jorge Rueda, primo del periodista, aseguró en entrevista con Noticias Caracol que el hallazgo de esos objetos fortaleció el temor de la familia sobre lo sucedido.

'La comunidad encontró varias cosas personales que corresponderían al periodista, entre ellas su moto, billetera, sus llaves y su teléfono. Esto nos da pistas de lo que pensamos que pasó, y es que Mateo perdió la vida', afirmó. A pesar de estas versiones, las autoridades insisten en que hasta el momento no existe confirmación oficial de su muerte. El caso continúa manejándose como una desaparición mientras avanzan las verificaciones en terreno.

'La información que se conoce es entregada por la comunidad de Briceño al alcalde y él nos dice. Mientras no tengamos un cuerpo, no podemos decir que fue un homicidio', señaló el general (r) Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia. Mateo dirigía El Confidente, un medio independiente creado en 2021 y enfocado en temas de orden público, seguridad y denuncias de corrupción en municipios del norte de Antioquia.

Desde allí documentaba homicidios, presencia de grupos armados y dinámicas del conflicto en zonas históricamente afectadas por la violencia. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de $300 millones por información relevante sobre los responsables de este crimen ocurrido recientemente en la región





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Desaparición Periodista Briceño Antioquia Grupos Armados

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño: autoridades ofrecen recompensa por alias 'Víctor Chala'La senadora Isabel Zuleta denuncia el asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, y critica la falta de acción de las autoridades para recuperar su cuerpo. Las autoridades ofrecen $300 millones por información sobre alias 'Víctor Chala', señalado de participar en el crimen. La Defensoría del Pueblo expresa preocupación y solidaridad con la familia de Pérez.

Read more »

Defensora exige a las disidencias entregar información sobre el periodista Mateo Pérez desaparecido en BriceñoIris Marín Ortiz llamó al comisionado de paz a requerir información sobre su paradero y estado actual en la mesa que el Gobierno adelanta con las disidencias de alias Calarcá.

Read more »

Angustioso clamor del papá de Mateo Pérez, periodista desaparecido en Briceño: “No sabemos qué hacer”El joven de 25 años lleva desaparecido desde hace más de 24 horas. Se sospecha que las disidencias tienen qué ver.

Read more »

'Les da miedo entrar”: hermano de periodista Mateo Pérez pide intervención de autoridades en BriceñoComunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Con experiencia en redacción de noticias, producción radial e investigación de temas de la capital de Antioquia.

Read more »