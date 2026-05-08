Desaparición de periodista en Briceño reaviva crisis de seguridad en Antioquia

La desaparición de un joven periodista en Briceño, supuestamente asesinado por las disidencias de las FARC, ha puesto de manifiesto la grave situación de seguridad en Antioquia. El caso ha intensificado las tensiones entre el gobierno departamental y el Gobierno Nacional, que ha sido criticado por su falta de respuesta ante los pedidos de asistencia militar en la región. Las autoridades buscan a alias Chalá, presunto responsable del crimen, mientras la comunidad exige una mayor intervención del Estado.

La desaparición de un joven periodista en Briceño, que según testimonios de habitantes de la zona habría sido asesinado por las disidencias de las FARC , ha reavivado la preocupación por la grave situación de seguridad en Antioquia .

Según las primeras versiones, el ataque contra el comunicador habría sido ordenado por hombres de alias Chalá, por quien se ofrece una recompensa de hasta $300 millones. Además de la crisis humanitaria que se vive en el Norte antioqueño, la situación ha intensificado las tensiones entre el gobierno departamental y el Gobierno Nacional, debido a los reiterados pedidos de asistencia militar en la subregión que han quedado sin respuesta.

En una entrevista con EL COLOMBIANO, el secretario de Seguridad de Antioquia, el brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez, detalló lo que se conoce del caso y analizó la situación de orden público en el departamento.

'Briceño viene presentando unas novedades de orden público sumamente complejas que se deben al accionar del frente 36 de las disidencias de las FARC, que obedece a la facción de alias Calarcá. Desde el año pasado ellos vienen generando desplazamientos, hostigamientos a la Fuerza Pública, ataques con drones, asesinatos y desapariciones.

Después de la motobomba del Viernes Santo y del desplazamiento de hace unos 15 días, a raíz de unos audios donde alias Chalá amenazaba a la población con bombardeos y ataques con drones, el lunes se presentó un enfrentamiento donde asesinan a un soldado, hieren a otro y el Ejército logra dar de baja a un explosivista muy importante'. El 4 de mayo se supo que Mateo Pérez Rueda, un joven de 25 años, director del medio digital El Confidente y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional, llegó al municipio de Briceño para realizar una investigación periodística sobre las últimas acciones de ese grupo criminal en la zona.

Pérez Rueda, natural de Yarumal, se desplazó a la Alcaldía para gestionar acercamientos con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, pero al advertirle que no podía ingresar a la zona por las condiciones adversas, se trasladó a la estación de Policía y luego a la base del Ejército en busca de información. Manifestó su intención de ingresar a las veredas Travesías, Las Auras, Palmichal, Gurimán y El Hoyo, pero pese a las advertencias de las autoridades, asumió su propia responsabilidad.

Fue visto el día 5 intentando hablar con habitantes de la zona, y desde ese momento, a las 4 de la tarde, se desconoce su paradero. Los campesinos afirman haberlo visto con miembros de las FARC, y el alcalde del municipio informó que, según la comunidad, el joven fue asesinado por alias Chalá.

La Gobernación de Antioquia activó todos los mecanismos de búsqueda en coordinación con el Ejército, la Cruz Roja, el CICR y la Defensoría del Pueblo, y ofreció una recompensa de hasta $300 millones por información que permita la captura de alias Chalá como presunto responsable de la desaparición. Alias Chalá, cuyo nombre real es John Édison Chalá Torrejano, es un delincuente con amplia trayectoria en las FARC y jefe de finanzas del frente Darío Gutiérrez.

Según las autoridades, llegó a la zona con dos encargos especiales de alias Calarcá: entrenar a los integrantes del grupo criminal en el manejo de drones y perfilarlo para que, en caso de activarse el frente quinto liderado por Primo Gay, quede a cargo de las funciones que este desempeñaba en el 36. La situación en Briceño exige una atención especial y contundente por parte del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa, con una operación integral que incluya grupos especiales, relevo activo de tropas, posibles bombardeos y trabajo de inteligencia y policía judicial permanente.

Sin embargo, el secretario de Seguridad de Antioquia denunció que el Gobierno Nacional no ha actuado con la voluntad política necesaria, ya que alias Calarcá está en una mesa de negociación en el marco de la Paz Total.

'Que el Gobierno le pregunte a Calarcá qué está pasando con esa disidencia: ¿se le salió de control y no acatan órdenes, o por el contrario están siguiendo sus lineamientos? ', cuestionó. Una inacción similar se ha observado en el Oriente, donde el Gobierno Nacional ha demorado en elevar a 'El Mesa' de un Grupo de Delincuencia Común Organizada a un Grupo Armado Organizado (GAO)





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