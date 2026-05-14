Desaparición de una mujer en Bogotá: familiares y amigos buscan información sobre paradero

Una mujer de 52 años desapareció en el sur de Bogotá luego de someterse a un procedimiento estético y, desde entonces, sus familiares y amigos aseguran no tener información clara sobre su paradero. El caso ya es investigado por las autoridades y preocupa por las condiciones en que habría salido del lugar donde fue atendida.

Una mujer de 52 años desapareció en el sur de Bogotá luego de someterse a un procedimiento estético y, desde entonces, sus familiares y amigos aseguran no tener información clara sobre su paradero.

El caso ya es investigado por las autoridades y preocupa por las condiciones en las que habría salido del lugar donde fue atendida. Los hechos ocurrieron en el barrio Venecia, cerca de la Escuela General Santander, según recogió el Ojo de la noche para Mañanas Blu. La mujer fue identificada como Yulitza Consuelo Tolosa, quien ingresó en la mañana del martes a un centro de estética para realizarse una lipólisis láser.

De acuerdo con el relato de sus allegados, la paciente comenzó a presentar complicaciones horas después del procedimiento. Por esa razón, presuntamente fue dejada en una habitación dentro del mismo inmueble para monitorear su recuperación y esperar que pudiera regresar a casa al día siguiente.

Sin embargo, cuando sus amigas llegaron en la noche con ropa y pertenencias personales, se encontraron con que Yulitza ya no estaba en el sitio y nadie supo explicar con claridad qué había ocurrido. La única comunicación que recibieron de Yulitza fue un breve mensaje en el que escribió: ‘Voy a casa, tengo sueño’. Después, les indicaron que supuestamente iba a ser trasladada a un hospital. Amigos recorrieron hospitales y estaciones de Policía ante la falta de información.

El caso se volvió aún más confuso luego de que, según contaron, en el inmueble donde funciona el centro estético habría habitaciones destinadas a pacientes que presentan complicaciones tras los procedimientos. Incluso, una mujer que permanece en el lugar habría manifestado que llevaba dos días recuperándose allí sin supervisión médica constante.

Mientras tanto, unidades de la Policía y del GAULA adelantan verificaciones para establecer qué ocurrió con Yulitza Consuelo Tolosa, cómo salió del lugar y quiénes estuvieron con ella por última vez





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