Desaparición de Yulitza Toloza: Familia y amigos piden investigación y revisión de cámaras de seguridad

La familia y amigos de Yulitza Toloza, una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, han denunciado posibles irregularidades en la atención que recibió y han denunciado la desaparición de la mujer. La investigación continúa abierta y se espera que se revisen las cámaras de seguridad del sector para esclarecer este caso.

La desaparición de Yulitza Toloza, una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, continúa rodeada de incertidumbre.

Su familia y amigos aseguran que no han recibido explicaciones claras sobre lo ocurrido después de que ingresara al centro de estética Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, y denunciaron posibles irregularidades en la atención que recibió. Según el testimonio entregado por una de sus amigas a Blu Radio, Yulitza acudió en la mañana del miércoles para practicarse una lipólisis con láser.

Horas después del procedimiento comenzó a presentar complicaciones, por lo que habría sido dejada en una habitación del mismo inmueble para permanecer en observación. La situación tomó un giro inesperado cuando, en la noche, varias amigas regresaron al lugar con ropa y objetos personales para acompañarla durante su recuperación. Al llegar, encontraron que la mujer ya no estaba y que nadie en el establecimiento pudo explicar con claridad qué había sucedido.

La mujer aseguró además que, al regresar al lugar, el cuarto donde Yulitza permanecía había sido completamente organizado, lo que, según ella, pudo afectar posibles evidencias. Según el testimonio, sobre un escritorio aún permanecía la historia clínica de la paciente, en la que figuraban los datos del médico que practicó el procedimiento.

Sin embargo, la testigo dijo que no pudo revisarla porque las autoridades ya habían restringido el acceso al lugar. La amiga de Yulitza expresó su temor de que su allegada haya fallecido y que su desaparición haya sido encubierta por quienes la atendieron.

Los allegados de la mujer recorrieron varios centros asistenciales del sur y occidente de la capital, entre ellos el Hospital de Meissen, Hospital El Tunal, Hospital de Kennedy y Hospital de Bosa, sin encontrar información sobre su paradero. La Policía Nacional de Colombia y el GAULA adelantan las investigaciones para establecer qué ocurrió con Yulitza Toloza, cómo salió del centro estético y quiénes estuvieron con ella por última vez.

Mientras tanto, su familia insiste en que se revisen las cámaras de seguridad del sector para esclarecer este caso





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