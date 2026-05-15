Desaparición de Yulixa Toloza tras procedimiento estético en Bogotá: Una tragedia marcada por la ilegalidad

Una mujer de 52 años desapareció misteriosamente luego de asistir a un centro de belleza no autorizado en la localidad de Tunjuelito, desatando una intensa investigación judicial y sanitaria.

La ciudad de Bogotá se encuentra conmocionada ante el misterioso caso de Yulixa Toloza , una mujer de 52 años que desapareció sin dejar rastro luego de someterse a un procedimiento de estética en un establecimiento ubicado en el sector de Venecia.

Los hechos, que han generado una profunda angustia en sus allegados, comenzaron a cobrar un matiz alarmante cuando se evidenció que la mujer permaneció varias horas en el lugar sin que se tuviera noticia certera de su estado de salud. El último registro visual disponible es un video grabado aproximadamente a las cuatro de la tarde del miércoles 13 de mayo, en el cual se observa a Yulixa recostada en una camilla, mostrando signos evidentes de desorientación, palidez extrema y dificultades respiratorias.

En dicho material, el personal del centro le solicitaba permanecer en observación debido a las complicaciones que presentaba, lo que sugiere que la intervención pudo haber derivado en una crisis médica grave. La investigación tomó un rumbo complejo cuando comenzaron a surgir mensajes de texto enviados a sus amigas, los cuales indicaban que la mujer ya se dirigía a su hogar o que se encontraba camino al Hospital Meissen.

Sin embargo, tras una verificación exhaustiva en dicho centro asistencial, se confirmó que Yulixa nunca ingresó a las instalaciones, lo que ha llevado a las autoridades a sospechar que una tercera persona pudo haber suplantado su identidad para ganar tiempo o desviar la atención. En medio de esta búsqueda, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO logró identificar a la propietaria del lugar como María Fernanda Delgado, una ciudadana venezolana de 30 años.

A través de redes sociales como Instagram y Threads, Delgado promovía los servicios de Beauty Láser M. D., un centro donde ofrecía procedimientos como lipólisis láser, lipotransferencias y lipo 360, e incluso alquilaba habitaciones de recuperación para sus pacientes. En sus perfiles, la mujer se mostraba orgullosa de sus certificados de estudio y de su crecimiento patrimonial, proyectando una imagen de profesionalismo que contrastaba drásticamente con la realidad operativa del local.

La situación alcanzó un punto crítico cuando el mayor Ibrian Cuero, comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, coordinó un operativo de ingreso forzado junto con el Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Salud, debido a la falta de respuestas por parte de los administradores del centro. Al irrumpir en las instalaciones, ubicadas frente a la estación de TransMilenio Alquería, las autoridades no encontraron a Yulixa, pero hallaron a otra persona de 34 años que había sido sometida a una intervención quirúrgica apenas dos días antes, lo que evidencia que el lugar funcionaba como una clínica clandestina.

Adicionalmente, se ha identificado a Eduardo David Ramos Ramos, también de nacionalidad venezolana, como el médico responsable de operar a Toloza, quien presuntamente llevaba pocos meses ejerciendo en el establecimiento junto a la propietaria y su pareja sentimental, Edinson Torres. El dolor de la familia se ha visto agravado por las contradicciones del centro estético.

Yuri Paola Mora, amiga cercana de la desaparecida, relató que el establecimiento afirmó que los doctores habían dejado salir a Yulixa a las siete y veinte de la noche porque ella así lo solicitó, versión que es totalmente desmentida por los familiares ya que la mujer jamás llegó a su residencia. Finalmente, la administración distrital emitió un comunicado oficial contundente, revelando que Beauty Láser M. D. no cuenta con ninguna autorización legal para prestar servicios estéticos ni dispone de un concepto sanitario favorable.

Este hallazgo ha activado todos los protocolos de inspección, vigilancia y control, mientras que la búsqueda de Yulixa Toloza continúa siendo la prioridad absoluta para las autoridades, quienes intentan esclarecer si se trata de un caso de negligencia médica con posterior ocultamiento o de un crimen más complejo





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