Desaparición del periodista Mateo Pérez en Antioquia: Hallazgos y obstáculos para la justicia

La familia del periodista Mateo Pérez, desaparecido en Antioquia, revela hallazgos en la zona rural de Briceño que sugieren su posible asesinato. Testimonios de la comunidad indican que fue interceptado por hombres armados, pero la inacción estatal dificulta la recuperación de su cuerpo y la esclarecimiento del caso.

La incertidumbre persiste en torno al caso del periodista Mateo Pérez, desaparecido en el departamento de Antioquia mientras realizaba su labor informativa. Aunque las autoridades mantienen el estatus de desaparición, Jorge Rueda, primo del comunicador, reveló detalles conmovedores en una entrevista con Noticias Caracol sobre los hallazgos en la zona rural del municipio de Briceño.

Según el relato familiar, en una carretera que conduce a la vereda Palmichal se encontraron objetos personales del periodista, como su motocicleta, billetera, llaves y teléfono.

'Se encontraron algunas pertenencias de Mateo, lo que nos hace pensar que perdió la vida', expresó Rueda. La motocicleta fue hallada al costado del camino y presentaba signos de haber sido manipulada. La información recabada por los allegados no proviene de fuentes oficiales, sino de testimonios de los habitantes de la región, quienes presenciaron el momento en que Pérez fue interceptado por hombres armados.

'Algunos habitantes de la zona nos han dicho que Mateo fue abordado por sujetos armados en ese lugar... lo hicieron bajar de la moto y lo llevaron a un lugar cercano a la vereda', relató Rueda. 'Mateo era un periodista comprometido con su medio, de la vieja guardia; iba donde estaba la noticia, donde estaba el conflicto', destacó su primo.

A pesar de los testimonios que indican que el periodista fue torturado y asesinado, la familia denuncia una alarmante inacción del Estado debido a la peligrosidad de la zona. Rueda señaló que entidades como el Ejército, la Policía y la Cruz Roja han manifestado la imposibilidad de ingresar al lugar sin un permiso previo debido al conflicto armado.

'Es triste que en el país aún existan lugares donde un periodista desaparecido está localizado, la comunidad sabe dónde está y nadie puede acceder a él', lamentó Rueda. La principal preocupación de sus seres queridos es que, ante la demora de las autoridades, los responsables desaparezcan el cuerpo definitivamente, impidiendo que la familia pueda darle una sepultura digna y conocer la verdad de lo ocurrido.

La situación refleja los desafíos que enfrentan los periodistas en zonas de conflicto en Colombia, donde la violencia y la impunidad siguen siendo obstáculos para la libertad de prensa y la justicia





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