Desaparición del profesor Santiago Ángel en el sur de Bogotá genera movilización y angustia

Un docente de 31 años desapareció tras salir de un gimnasio en Kennedy. Familiares y estudiantes exigen la intervención del alcalde de Bogotá y la Fiscalía.

La comunidad educativa y los habitantes del sur de Bogotá se encuentran sumidos en una profunda incertidumbre y angustia tras la misteriosa desaparición de Kevin Santiago Ángel, un docente de 31 años cuya ausencia ha generado una movilización ciudadana sin precedentes en las últimas horas.

El hecho ocurrió el pasado 20 de mayo, un día que comenzó con normalidad cuando el profesor salió de su hogar con destino a su lugar de trabajo, la institución educativa Santiago de las Atalayas, ubicada en la localidad de Bosa. A lo largo de la jornada, Santiago mantuvo una comunicación fluida con su madre, Marta Garzón, quien relata que la última señal de vida recibida fue a las 6:20 p. m.

, momento en el cual su hijo le informó que se encontraba realizando su rutina de ejercicio en el gimnasio SmartFit del barrio Gran Colombiano, en la localidad de Kennedy. La preocupación comenzó a escalar cuando el reloj marcó las 11:30 p. m. , hora en la que el docente solía regresar a su domicilio.

Marta Garzón, siguiendo la costumbre diaria de esperar a su hijo, le envió un mensaje a través de la aplicación de WhatsApp para consultar su ubicación exacta. Aunque el sistema indicó que el mensaje había sido leído, Santiago no respondió, un comportamiento totalmente atípico en él, ya que siempre notificaba su llegada o cualquier contratiempo en el camino. Para la 1:14 a. m.

, la situación se volvió crítica: los mensajes ya no se entregaban y las llamadas telefónicas eran desviadas automáticamente al buzón de voz, lo que confirmó los peores temores de la familia. En el esfuerzo por localizarlo, se han difundido detalles precisos sobre su apariencia física y vestimenta.

El profesor Santiago posee marcas distintivas que podrían facilitar su identificación, como un tatuaje en el brazo izquierdo que representa un ojo y un reloj, así como otro en el pie derecho con la imagen de un balón de fútbol y un guante. El día de su desaparición, vestía un pantalón de color gris, zapatos negros, una camiseta negra y, debido al clima, llevaba un impermeable gris y una chaqueta azul reflectora, prenda esencial para quienes se desplazan en motocicleta.

La búsqueda no se ha detenido y ha involucrado a diversos sectores de la sociedad. La madre del docente ha interpuesto la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y ha recorrido exhaustivamente diversos centros hospitalarios y las instalaciones de Medicina Legal, lamentablemente sin obtener resultados positivos hasta el momento.

A este esfuerzo se ha sumado el grupo de moteros al que pertenece Kevin Santiago, quienes han desplegado operativos de búsqueda en las zonas donde se presume podría haber sido visto. Asimismo, el cariño que el profesor sembró en sus alumnos y colegas se ha manifestado a través de velatones y jornadas de oración, donde la comunidad educativa ha pedido unánimemente su pronta y segura aparición.

La desesperación de la familia llevó a la organización de un plantón el pasado domingo 24 de mayo, el cual tuvo lugar en la intersección de la avenida Guayacanes con la Calle 61A Sur. Esta manifestación terminó provocando el bloqueo total del corredor vial, mientras los asistentes exigían avances concretos en las investigaciones y una mayor diligencia por parte de las autoridades competentes.

Marta Garzón, entre lágrimas y con el corazón roto, hizo un llamado urgente y desesperado al alcalde de Bogotá y a los organismos de seguridad para que se involucren directamente en el caso, solicitando que las labores de rastreo no se limiten a la capital, sino que se extiendan a diversos municipios y zonas rurales del departamento de Cundinamarca. La incertidumbre sigue creciendo mientras pasan los días, pero la fe de la madre permanece intacta.

Ella sostiene firmemente la creencia de que su hijo se encuentra vivo y que regresará pronto a casa. El caso de Santiago Ángel pone de relieve una vez más la vulnerabilidad de los ciudadanos en las calles de la capital y la necesidad de respuestas rápidas ante las desapariciones forzadas o accidentales.

Mientras tanto, la ciudad espera que alguna pista nueva permita resolver este enigma y devolver la tranquilidad a una familia que hoy solo tiene la esperanza como motor para seguir buscando





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